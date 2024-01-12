Почему появляется межпозвоночная грыжа и что делать при её обострении? Узнали у невролога

Межпозвоночная грыжа – самая частая причина обращения к неврологам. Зачастую она развивается незаметно.

Маргарита Шавлак, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Причин множество. Это и генетическая предрасположенность, высокая динамическая нагрузка, связанная с подъемом тяжестей, спортивные травмы. Это может быть и статическая нагрузка, которая возникает при длительной сидячей работе. Это анатомические особенности, может быть деформация позвоночника, нарушение осанки, сколиоз. Это травмы позвоночника, а также неправильное питание.

На образование грыжи влияет и возраст. Со временем происходят естественные изменения, диски становятся менее гибкими и уязвимыми для повреждений, фиброзное кольцо также становится не таким эластичным, что может способствовать его разрыву. Маргарита Шавлак:

По своему расположению они бывают тоже разные. Бывает грыжа, медианно расположенная, то есть она расположена центрально. И бывают фораминальные, то есть близко к каналам, по которым идет нерв, иннервирующий нижние конечности.

При обострении межпозвоночной грыжи проявляется болевой синдром, который может быть самой разной интенсивности. Самое главное при таком состоянии – находиться в покое, а также воздержаться от прогреваюших процедур и массажей. Маргарита Шавлак:

Методом выбора для диагностики является МРТ. КТ мы назначаем в том случае, когда есть противопоказания для проведения МРТ. Противопоказаниями является наличие металлических объектов в организме, ферромагнитных. При обращении пациента к врачу, после того, как пациент расскажет о своих жалобах, о том, что его беспокоит, невролог осматривает пациента. Мы смотрим на состояние его мышечного корсета, объем движений в пояснице и в конечностях. Также невролог проверяет рефлексы, чувствительные расстройства.

Чтобы не спровоцировать начало грыжи, важно вести здоровый образ жизни, нормализовать свой режим питания, не сутулиться при ходьбе, использовать ортопедический матрас, а также спать на спине или на боку. Не менее важно обустроить и свое рабочее место – сидеть за компьютером с опорой на спинку стула, доставая ногами до пола. Лечение может быть консервативным или, при его неэффективности, хирургическим.