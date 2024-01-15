Почему важно вовремя вакцинироваться и кому прививки строго противопоказаны? Узнали у врача-инфекциониста

Как не стать заложником коварного недуга? Ответ на этот вопрос нашли медики. Вакцинация – надежный способ уберечь себя и близких от вирусов и бактерий.

Анастасия Ш агинян, врач-инфекционист 34-й центральной районной клинической поликлиники Советского района г. Минска: В 16 лет детям делают прививку против дифтерии и столбняка. И далее на протяжении каждых 10 лет пациентам рекомендуют ревакцинироваться от данных инфекционных заболеваний, дабы не заболеть.

А вот вакцинацию от гриппа и ковида рекомендуют проводить ежегодно. Прививка не гарантирует, что человек не заболеет. Но она помогает пациенту преодолевать недуг быстрее и без осложнений.

Анастасия Шагинян:

Сезон гриппа – декабрь, январь, февраль. Мы рекомендуем вакцинироваться за несколько месяцев до начала. Нашей иммунной системе нужно до четырех недель, чтобы выработать ответ.