Прямой эфир

Почему важно вовремя вакцинироваться и кому прививки строго противопоказаны? Узнали у врача-инфекциониста

15 января 2024 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как не стать заложником коварного недуга? Ответ на этот вопрос нашли медики. Вакцинация – надежный способ уберечь себя и близких от вирусов и бактерий.

Почему важно вовремя вакцинироваться и кому прививки строго противопоказаны? Узнали у врача-инфекциониста-1

Анастасия Шагинян, врач-инфекционист 34-й центральной районной клинической поликлиники Советского района г. Минска:
В 16 лет детям делают прививку против дифтерии и столбняка. И далее на протяжении каждых 10 лет пациентам рекомендуют ревакцинироваться от данных инфекционных заболеваний, дабы не заболеть.

Почему важно вовремя вакцинироваться и кому прививки строго противопоказаны? Узнали у врача-инфекциониста-4

А вот вакцинацию от гриппа и ковида рекомендуют проводить ежегодно. Прививка не гарантирует, что человек не заболеет. Но она помогает пациенту преодолевать недуг быстрее и без осложнений.

Анастасия Шагинян:
Сезон гриппа декабрь, январь, февраль. Мы рекомендуем вакцинироваться за несколько месяцев до начала. Нашей иммунной системе нужно до четырех недель, чтобы выработать ответ.

Почему важно вовремя вакцинироваться и кому прививки строго противопоказаны? Узнали у врача-инфекциониста-7

Особое внимание специалисты уделяют и вакцинации путешественников. Перед долгожданным туром в экзотическую страну турист должен посетить врача, рассказать, куда летит и на какое время. Без соответствующих сертификатов вы рискуете не пройти пограничный контроль.

Однако среди пациентов есть и те, кому уколы здоровья строго противопоказаны! Подробности в видеоматериале.

# Вакцинация # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
Почему появляется межпозвоночная грыжа и что делать при её обострении? Узнали у невролога
12 января 2024 08:38

Почему появляется межпозвоночная грыжа и что делать при её обострении? Узнали у невролога

Как избавиться от храпа? Врач назвал несколько эффективных способов
09 января 2024 09:02

Как избавиться от храпа? Врач назвал несколько эффективных способов

«Облегчают симптомы». Можно ли вылечить депрессию антидепрессантами – рассказала врач
13 декабря 2023 15:17

«Облегчают симптомы». Можно ли вылечить депрессию антидепрессантами – рассказала врач