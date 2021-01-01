Как избавиться от традиционной новогодней головной боли? Вот несколько советов
После празднования Нового года некоторые люди сталкиваются с определёнными сложностями. Усталость, головокружение, головная боль и так далее. Всё это говорит только об одном – праздник прошёл весело.
И чтобы зря не лежать на диване и не грустить, надо избавиться от этих недугов. К счастью, есть несколько способов быстро привести себя в форму.
Все знают причину возникновения этого состояния, но научно оно звучит довольно весело – человек интоксицировал свой организм. Проще говоря, отравился. Так что же делать с этой бедой?
Побольше пить
После употребления спиртного в организме возникают продукты распада этанола. К счастью, они благополучно выходят после похода в туалет, поэтому нужно пить чай, воду, минералку и прочую жидкость, чтобы в туалет хотелось чаще.
Чай с мёдом
Помогает не всем, но если человек всем своим сердцем верит в пользу мёда, то ему поможет.
Не употреблять алкоголь
В народе считается, что это самый лучший способ избавиться от ощущения интоксикации. Но это только притупит ощущения, а потом может стать ещё хуже.
Сон
Известно, что сон помогает восстановить силы. Но есть и ещё один очевидный плюс: когда человек спит, он обычно мало что чувствует. Так что можно просто «проспать» похмелье, а потом проснуться бодрым и готовым к новым свершениям.
Лекарства
Если утром надо на работу, а вчера не удалось убедить себя, что выпивать в данной ситуации дело стратегически невыгодное, то можно принять обезболивающие, например, парацетамол или ибупрофен. Организму на пользу не пойдёт, но вряд ли это будет беспокоить человека, которому нужно сосредоточиться на работе, а не маяться от головной боли.
Прогулка
Если самочувствие неважное, но относительно неплохое и на работу не надо, то лучше выйти на улицу и подышать морозным воздухом. Это не только отвлекает от мыслей о головной боли, но и помогает быстрее с нею справиться.
Медпомощь
В случае, если самочувствие просто невыносимое, лучше обратиться за медпомощью. Отравление – не шутки. Если у человека ускоренное сердцебиение, сильная бледность, низкая температура тела и рвота, то это явные признаки того, что без врачебного вмешательства не обойтись. Сильная интоксикация может стать причиной инфаркта и инсульта, поэтому лучше не рисковать и вызвать скорую помощь.
Неприятный запах изо рта
Если самое страшное уже позади, но ходить с неприятным запахом изо рта неуютно, то можно попробовать несколько простых способов вернуть себе былую свежесть. Вот эти способы: почистить зубы, воспользоваться жевательной резинкой, принять душ, хорошенько позавтракать, позавтракать пищей с пряностями или специями. Последовательность выбирается индивидуально, и не обязательно выполнять всё.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, почему лучше не пытаться справиться с похмельем при помощи рассола. Почему это не только не поможет, но и навредит – читайте здесь.