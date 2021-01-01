Как избавиться от традиционной новогодней головной боли? Вот несколько советов

После празднования Нового года некоторые люди сталкиваются с определёнными сложностями. Усталость, головокружение, головная боль и так далее. Всё это говорит только об одном – праздник прошёл весело.

И чтобы зря не лежать на диване и не грустить, надо избавиться от этих недугов. К счастью, есть несколько способов быстро привести себя в форму.

Все знают причину возникновения этого состояния, но научно оно звучит довольно весело – человек интоксицировал свой организм. Проще говоря, отравился. Так что же делать с этой бедой?

Побольше пить

После употребления спиртного в организме возникают продукты распада этанола. К счастью, они благополучно выходят после похода в туалет, поэтому нужно пить чай, воду, минералку и прочую жидкость, чтобы в туалет хотелось чаще.

Чай с мёдом

Помогает не всем, но если человек всем своим сердцем верит в пользу мёда, то ему поможет.