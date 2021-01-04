«Мы какое-то время недосыпали, неправильно питались». Как восстановиться после новогодних праздников

Как составить свой постпраздничный детокс – расскажет психолог. Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Здесь важно дать себе время на адаптацию, не стоит нырять сразу с головой в работу. Попробуйте начать с того, что вы подготовите свой рабочий стол, сделайте его таким, чтобы вам было комфортно за ним сидеть, украсьте его чем-нибудь. Если вы любите порядок, расположите все так, чтобы вам было удобно.

Ежедневник – секретное противоядие. Исцелит от постпраздничного синдрома четко составленный план действий. Он соберет мысли в кучу и поможет двигаться строго по курсу. Выстраивайте задачи по приоритетности: от частного к общему. Разметив свои дальнейшие шаги, вы сумеете дойти до конечной цели, сэкономив ресурсы. Ольга Гома:

Это стресс, потому что мы какое-то время недосыпали, неправильно питались. Сейчас попробуйте не устраивать стресс для своего организма, возвращая все в норму. И работу, и спорт, и диету – оставьте что-то на потом.

Ничто так не помогает взбодриться, как физические нагрузки. Запланируйте занятия в тренажерном зале либо возобновите зарядку по утрам. Ольга Гома:

В первый день не старайтесь сразу взять на себя много ответственности. Если есть какие-то дедлайны, то сделайте их в первой половине дня, старайтесь себе делать как можно больше перерыва. Поработайте 30 минут, 5 минут сделайте перерыв, попейте кофе, поприседайте.

В первую неделю после длительного уикенда откажитесь от деловых встреч, планирования новых проектов и заключения контрактов. Это застрахует вас от неверных решений. Ольга Гома:

Постарайтесь в промежутках между работой общаться побольше с клиентами, поделиться какими-то впечатлениями после праздника, что, возможно, настроит вас на более позитивный лад.