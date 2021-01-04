Плесень в квартире. Чем опасна и как от неё избавиться?

Все мы хоть раз в жизни сталкивались с плесенью: будь это просто залежавшийся кусочек хлеба или самый настоящий деликатес. Но нередко этот незваный гость появляется в нашем доме и начинает создавать кучу неудобств. Сергей Кореняк, старший научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники:

Плесень обычно появляется в тех квартирах, где есть протечки, либо не работает вентиляция, либо она работает, но не в полную силу, или промерзание стен и углов.

Часто плесень в жилом помещении может быть источником бронхолегочных заболеваний, которые иногда длятся месяцами, а то и годами. Сначала она поражает тех, у кого слабая иммунная система. Как правило, это дети. Сергей Кореняк:

Присутствие плесени в жилых помещениях вызывает у людей различные заболевания. Прежде всего это аллергические реакции, которые возникают на присутствие в воздухе плесневых спор грибов. Синуситы, тонзиллиты, фарингиты и дальше поражаются бронхи или легкие.

Плесень разрушает все: стены, мебель, откосы и даже потолки. Но что делать, если ненавистные колонии грибка атакуют квадратные метры вашей квартиры? Сергей Кореняк:

Чтобы избавиться от плесени, нужно избавиться от причин ее появления, то есть от сырости, которая обитает в данной квартире. Починить вентиляцию, если она не работает, прочистить ее. Ликвидировать протечки, если они присутствуют либо если это стыки – заделать стыки. Если это первые этажи, то могут быть протечки где-то в подвалах, трубы текут. Утеплить стены, если промерзают углы. Затем уже браться за саму плесень.