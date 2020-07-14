Почему стоматологи не рекомендуют детям сидеть, подложив ногу?

Пациентами детской стоматологии становятся карапузы от года и подростки до 16. Если у малюток главная проблема – это короткая подъязычная уздечка, то у детей постарше начинаются проблемы куда серьёзнее.

Основная работа детских ортодонтов сконцентрирована на молочных зубах. Казалось бы: выросли, выпали, чего их лечить? Однако специалисты уверяют: молочные зубы требуют особого внимания! Во-первых, у детских зубов есть корни, причем порой они длиннее, чем корни постоянных. Во-вторых, большую часть коронки молочного зуба занимает пульпа. И так как рог пульпы подходит слишком близко к областям, которые контактируют с соседними зубами своего ряда, средний кариес мгновенно достигает пульпы, и развивается пульпит. И в-третьих – они напрямую влияют на прикус. Марина Колесникова, стоматолог-ортодонт 1 категории:

В данной ситуации нужно обязательно обратить внимание: нет ли у ребёнка вредных привычек. Например, грызть карандаши и ручки. Правильно ли она сидит за столом: не подкладывает ли одну ногу. Потому что нарушение тонуса мышц даже от пяточек, можно сказать, ведёт к нарушению развития прикуса.

Проблемы нарушенного прикуса в более позднем возрасте чаще всего появляются из-за ошибок развития «временных» зубов. Опытный стоматолог способен на раннем этапе увидеть проблему и помочь: научить ребёнка правильному положению челюсти. Лучше это сделать в 4 года, чем в 14. Ведь нарушения прикуса гораздо проще исправить с помощью пластинок, которые ставятся на этапе молочных зубов, чем впоследствии носить брекеты. К тому же это в разы дешевле. Решить проблему постфактум также можно, только в ход пойдёт тяжелая артиллерия. Марина Колесникова:

На сегодняшний день очень хорошо быть ортодонтом, потому что выбор огромный аппаратуры. Наряду с пластинками, есть несъёмные конструкции. Это могут быть какие-то нёбные дуги, с различными модификациями, конструкции для удержания места при потере ранней зубов.

Проблемы с зубами и прикусом поддаются исправлению в любом возрасте, однако специалисты советуют не пускать развитие зубов на самотёк, чтобы в будущем неприятные отголоски не давали о себе знать. Ко всему прочему, недолеченные зубы и вовсе могут вызвать некоторые заболевания. Ирина Грибовская, детский стоматолог-терапевт высшей категории:

Кариозные зубы – это очаг хронической инфекции в организме. Таких заболеваний, как заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата. У детей очень часто на фоне множественного кариозного поражения зубов возникают аллергические реакции. Это воспаление лимфатических узлов и воспаление слюнных желёз.