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«Во время обработки кожи желательно задержать дыхание». Как защититься от укуса насекомого

09 июля 2020 08:43
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Особо опасен! Вряд ли кто-то задумывался над тем, что в рядах крохотных насекомых найдутся те, чей укус страшнее любого хищника. Так, например, даже яд обычной пчелы может привести к печальным последствиям.

«Во время обработки кожи желательно задержать дыхание». Как защититься от укуса насекомого-1

Владимир Яромич, заведующий амбулаторно-дерматовенерологическим отделением №4 УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер»:
При укусе осы жало не остается, при укусе пчелы жало остается. Первая помощь – обработать каким-то спиртовым раствором, даже, наверное, предпочтительнее какой-то кислый спирт, можно использовать какую-то мазь с содержанием гормонов. Важно правильно извлечь жало, это лучше какой-нибудь твердый предмет или обратная сторона ножа, или бранша ножниц, или хотя бы кредитная карточка, или карточка скидочная в магазине и просто по ходу этого жала его попытаться выдернуть.

«Во время обработки кожи желательно задержать дыхание». Как защититься от укуса насекомого-4

К слову, шершни нападают на человека только, если от него исходит угроза. Опасность такого столкновения велика: укол жала очень болезнен, а последствия от укуса еще серьезней. Но противостоять природному оружию можно. Главное вовремя среагировать на тревожные симптомы.

Владимир Яромич:
Кому необходимо быть особенно внимательным – это людям со склонностью к аллергии. Какое-то затрудненное дыхание, это общие симптомы: появление какой-то слабости, головокружения, головных болей среди состояния полного здоровья. Здесь лучше перестраховаться, вызвать «скорую» или попытаться доставить человека в ближайшее медицинское учреждение.

«Во время обработки кожи желательно задержать дыхание». Как защититься от укуса насекомого-7

Опасность отдельных насекомых кроется и в том, что они являются переносчиками заболеваний. К примеру, клещи могут заразить энцефалитом и болезнью Лайма. Поэтому, обнаружив маленького хищника у себя на теле, аккуратно удалите насекомое выкручивающими движениями за головку при помощи пинцета или нитки, чтобы не оборвать хоботок. И доставьте ползающего паразита для исследования в лабораторию.

«Во время обработки кожи желательно задержать дыхание». Как защититься от укуса насекомого-10

Владимир Яромич:
Комары, если даже их несколько покусает, крайне редко развивается какое-то тяжелое состояние. Да, неприятные ощущения, зуд особенно через день, через два, через три.

«Во время обработки кожи желательно задержать дыхание». Как защититься от укуса насекомого-13

Предупрежден, а значит вооружен. Несмотря на то, что серьезные реакции на укус встречаются довольно редко, каждому человеку необходимо помнить о правилах безопасности.

Владимир Яромич:
Использовать какие-то репелленты от насекомых, если вы собираетесь ехать на природу. Во время обработки кожи желательно задержать дыхание или после обработки сразу перешагнуть в зону чистую от этих аэрозолей, потому что они предназначены именно для кожи, а не для легких. Чрезмерное использование этих средств может тоже привести к развитию какой-то аллергической реакции.

«Во время обработки кожи желательно задержать дыхание». Как защититься от укуса насекомого-16

Одежда с длинным рукавом и с длинными штанинами. И плюс после похода в лес желательно осмотреть себя полностью, особенно в местах, где мягкая кожа, где складочки кожи, чтобы убедиться в том, чтобы никакой клещ не присосался.

# Здоровье # Здоровье # Владимир Яромич # Вероника Макаревич # Фотофакт # Здоровье

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