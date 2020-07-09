Нет аналогов в мире. Многоразовую защитную маску разработали в БГУ

Например, сегодня одноразовые маски после использования не утилизируют, а выбрасывают вместе с обычным мусором. Разработка учёных БГУ не имеет аналогов в мире.

Для слоёв защитного изделия используется новый плёночно-тканевый материал на основе полиэфира. Он не впитывает жидкость и устойчив к жёстким обработкам даже при температуре в 100 градусов. При этом маска полностью сохраняет свои защитные функции после регенерации.