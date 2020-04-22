Почему снюс опаснее, чем сигарета? 2 причины не употреблять

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» г. Минска – Жанна Истомина.

Чем опасен снюс?

Жанна Истомина, заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» г. Минска:

Опасен очень большой концентрацией никотина, причем опасен любым как взрослым, так и детям. Для наглядности, в одной сигарете содержится примерно 1,5 мг никотина, в дозе снюса содержится 50-60 мг никотина, т. е. это не просто в разы, а в десятки раз больше содержания никотина. Плюс ко всему, курение сигарет – это некий ритуал и занимает он, все-таки, небольшое количество времени – это 2-3, максимум 5 минут. А снюс обычно закладывается за щеку, между десной и щекой и его время, если можно так назвать, экспозиции, может быть, и 30 минут, и до часа. На самом деле, вредное вещество, которое относится к психоактивным веществам, находится в контакте с организмом намного дольше, чем это происходит в обычной сигарете.