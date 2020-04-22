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Почему снюс опаснее, чем сигарета? 2 причины не употреблять

22 апреля 2020 09:55
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» г. Минска – Жанна Истомина.

Чем опасен снюс?

Жанна Истомина, заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» г. Минска:
Опасен очень большой концентрацией никотина, причем опасен любым как взрослым, так и детям. Для наглядности, в одной сигарете содержится примерно 1,5 мг никотина, в дозе снюса содержится 50-60 мг никотина, т. е. это не просто в разы, а в десятки раз больше содержания никотина. Плюс ко всему, курение сигарет – это некий ритуал и занимает он, все-таки, небольшое количество времени – это 2-3, максимум 5 минут. А снюс обычно закладывается за щеку, между десной и щекой и его время, если можно так назвать, экспозиции, может быть, и 30 минут, и до часа. На самом деле, вредное вещество, которое относится к психоактивным веществам, находится в контакте с организмом намного дольше, чем это происходит в обычной сигарете.

Почему снюс опаснее, чем сигарета? 2 причины не употреблять-1

Многие говорят, что снюс помогает бросать курить обычные сигареты. Что можно им ответить?

Жанна Истомина:
Что значит бросить курить? Давайте начнем с этого. Просто дымить сигаретой – можно бросить, употреблять никотин – нет. Один человек мне написал, что уходя от сигарет, начал употреблять снюс, но потом ему стало не хватать вот этого ритуала: держания сигареты во рту, общения в кругу с сигаретой, он опять перешел к сигаретам, но при этом не бросил употреблять снюс.

Полную версию интервью смотрите в видеоматериале.

 

# Здоровье # Здоровье # Жанна Истомина # Фотофакт

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