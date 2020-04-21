Напечатали уже более 100 аппаратов. Устройства подачи кислорода для тяжелобольных делают в БНТУ

Научно-технологический парк БНТУ. Студенческая лаборатория. Основная учебная деятельность в этих стенах временно приостановлена. Уже неделю здесь налажен новый производственный процесс – изготовление устройств для подачи и увлажнения кислорода тяжелобольным.

Владислав Круглов, ведущий дизайнер научно-технологического парка БНТУ:

В нашем технопарке на базе нашего завода «Политехник» изготавливаются штуцера металлические и делаются отдельно от пластиковых основ. Пластиковые основы мы изготавливаем у себя на 3D-принтере. Это две заготовки: первая – это колпачок на бутылку – и вторая – разветвитель. Он собирается или же для дыхательной маски, или для подачи кислорода в нос.

Также можно на два койко-места распределить кислород, если в этом есть необходимость.

Умы технических специалистов и IT-разработчиков сегодня необходимы. Кислородные системы у медиков должны быть буквально под рукой и в достатке. Технопарк БНТУ работает на опережение. К тому же опыт в производстве товаров медицинского назначения имеется. На изделиях для травматологии, ортопедии и кардиохирургии специализируются 17 лет. Павел Лущик, заместитель генерального директора по инновационной деятельности научно-технологического парка БНТУ:

Именно таких устройств мы раньше никогда не делали. Мы с врачами центра трансплантологии органов и тканей побеседовали, что им сейчас крайне необходимо, посмотрели, что мы можем делать на своем производстве с нашими производственными мощностями, и начали производить.

На десяти 3D-принтерах, в том числе и собственной сборки, напечатали уже более 100 аппаратов для кислородной терапии. Работа ведется непрерывно.

Владислав Круглов:

Здесь мы сделали 3D-модель колпачка для увлажнителя, разместили его на рабочее пространство для 3D-принтера, который будет по-своему настраивать компонент. По итогу около пяти часов, после истечения этого срока будут готовы колпачки.

Процесс изготовления деталей автоматизирован, а вот сборка выполняется вручную. Выручают волонтеры. Артем Овсяников, волонтер:

Понимаем, что это нужное дело для всех, для страны в первую очередь, и для тех, кто заказывает маски. Помогаем людям – помогаем себе.

Медицинским оборудованием уже оснащены противотуберкулезный диспансер, Вилейская центральная районная больница, 4-ая детская и 5-ая городская больницы. Мария Кронда, корреспондент:

Буквально через несколько минут очередная партия таких устройств отправится в военный госпиталь. На очереди 10-я городская больница.