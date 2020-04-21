«Чем короче срок ношения, тем их качество лучше». Как подобрать контактные линзы

По статистике проблемы со зрением есть у каждого пятого. Людей в очках с каждым годом становится все больше, а распространение компьютеров и смартфонов только прибавило работы офтальмологам.

Носить очки по нраву далеко не каждому. Стекла запотевают, дужки натирают. Решение придумали еще в 1960 году. Чешский ученый Отто Вихтерле разработал полимер НЕМА. Вещество стало основой контактных линз, которыми сегодня пользуются 125 миллионов человек.

Ирина Харланович, врач-офтальмолог:

Они бывают однодневного ношения, месячные, трехмесячные и квартальные. Чем короче срок ношения контактных линз, тем их качество лучше.

Очевидное преимущество этого оптического инструмента в незаметности. В отличие от очков, в линзах можно заниматься спортом, плавать, танцевать. Есть даже линзы, которые восстанавливают зрение во сне. Ирина Харланович:

Надеваются на ночь и за счет давления линзы на роговицу, за счет того, что человек ночью спит, он смыкает веки, роговица у пациента меняет свою форму. Утром пациент снимает контактную линзу, и в течение дня у него зрение восстанавливается практически до 100%.

Подбор нужной пары занимает полчаса. Офтальмолог собирает анамнез, измеряет внутриглазное давление, осматривает роговицу на специальной лампе. Остроту зрения проверяют при помощи таблицы Сивцева. Ирина Харланович:

Большое преимущество ношения контактных линз, когда у пациента есть анизометропия – это разные рефракции правого и левого глаза. То, что мы не можем получить при очковой коррекции, мы хорошо получаем при контактной коррекции.

Самый большой страх пациентов связан с первыми линзами. Добровольно оставить в собственном глазу инородный предмет – задача не из легких. Ирина Харланович:

Для того, чтобы разобраться, насколько пациент сможет надеть контактные линзы, мы рекомендуем провести такой тест. Необходимо вымыть руки, подойти к зеркалу и указательным пальцем одной руки оттянуть нижнее веко, а другим указательным пальцем дотронуться до глазного яблока. Если при этом не будет никаких неприятных ощущений, пациент сможет носить контактные линзы.

Вычислить на улице человека в линзах практически невозможно. Чего не скажешь про людей в очках. Они, к слову, не торопятся отказываться от привычного аксессуара.