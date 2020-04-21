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«Чем короче срок ношения, тем их качество лучше». Как подобрать контактные линзы

21 апреля 2020 10:40
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По статистике проблемы со зрением есть у каждого пятого. Людей в очках с каждым годом становится все больше, а распространение компьютеров и смартфонов только прибавило работы офтальмологам.

«Чем короче срок ношения, тем их качество лучше». Как подобрать контактные линзы-1

Носить очки по нраву далеко не каждому. Стекла запотевают, дужки натирают. Решение придумали еще в 1960 году. Чешский ученый Отто Вихтерле разработал полимер НЕМА. Вещество стало основой контактных линз, которыми сегодня пользуются 125 миллионов человек.

«Чем короче срок ношения, тем их качество лучше». Как подобрать контактные линзы-4

Ирина Харланович, врач-офтальмолог:
Они бывают однодневного ношения, месячные, трехмесячные и квартальные. Чем короче срок ношения контактных линз, тем их качество лучше.

«Чем короче срок ношения, тем их качество лучше». Как подобрать контактные линзы-7

Очевидное преимущество этого оптического инструмента в незаметности. В отличие от очков, в линзах можно заниматься спортом, плавать, танцевать. Есть даже линзы, которые восстанавливают зрение во сне.

Ирина Харланович:
Надеваются на ночь и за счет давления линзы на роговицу, за счет того, что человек ночью спит, он смыкает веки, роговица у пациента меняет свою форму. Утром пациент снимает контактную линзу, и в течение дня у него зрение восстанавливается практически до 100%.

«Чем короче срок ношения, тем их качество лучше». Как подобрать контактные линзы-10

Подбор нужной пары занимает полчаса. Офтальмолог собирает анамнез, измеряет внутриглазное давление, осматривает роговицу на специальной лампе. Остроту зрения проверяют при помощи таблицы Сивцева.

Ирина Харланович: 
Большое преимущество ношения контактных линз, когда у пациента есть анизометропия – это разные рефракции правого и левого глаза. То, что мы не можем получить при очковой коррекции, мы хорошо получаем при контактной коррекции.   

«Чем короче срок ношения, тем их качество лучше». Как подобрать контактные линзы-13

Самый большой страх пациентов связан с первыми линзами. Добровольно оставить в собственном глазу инородный предмет – задача не из легких.

Ирина Харланович:
Для того, чтобы разобраться, насколько пациент сможет надеть контактные линзы, мы рекомендуем провести такой тест. Необходимо вымыть руки, подойти к зеркалу и указательным пальцем одной руки оттянуть нижнее веко, а другим указательным пальцем дотронуться до глазного яблока. Если при этом не будет никаких неприятных ощущений, пациент сможет носить контактные линзы. 

«Чем короче срок ношения, тем их качество лучше». Как подобрать контактные линзы-16

Вычислить на улице человека в линзах практически невозможно. Чего не скажешь про людей в очках. Они, к слову, не торопятся отказываться от привычного аксессуара.

«Чем короче срок ношения, тем их качество лучше». Как подобрать контактные линзы-19

Очки появились в XIII веке, но позиции не сдают до сих пор. Стильные оправы покупают даже те, у кого с глазами все в порядке. Линзы хоть и не меняют образ, но намного точнее корректируют зрение и не ограничивают обзор. Что выбрать – дело каждого, главное – проконсультироваться с врачом.

«Чем короче срок ношения, тем их качество лучше». Как подобрать контактные линзы-22

# Здоровье # Здоровье # Ирина Харланович # Евгений Шилов # Фотофакт # Здоровье

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