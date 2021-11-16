Почему нельзя терпеть боль в спине и как лечат такие патологии? Рассказывает врач-невролог

Боль в спине – самый частый повод обращений к врачу-неврологу и вторая по частое причина временной нетрудоспособности после острых респираторных вирусных инфекций. Она может быть ноющей, волнообразной, проявляться после физической активности или впоследствии травм. Может внезапно закончиться или немного стихать. Одно можно сказать точно – боль в спине не стоит терпеть, важно как можно быстрее обратиться к специалисту.

Екатерина Щерба, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Диагностика боли в спине включает в себя прежде всего опрос пациента. То есть тщательно собранный анамнез, когда возникает боль, в каких положениях эта боль усиливается, где локализована боль, и есть ли распространение боли, к примеру, в руку либо ногу. Также золотым стандартом диагностики боли в спине является МРТ-диагностика соответствующего сегмента, который нас интересует. К примеру, если у пациента мы подозреваем мочекаменную болезнь, можем дополнять МРТ другими методами исследования. Например, УЗИ почек. Если мы думаем про наличие остеопороза, то можно выполнять денситометрию.

Боль в спине может вызвать множество заболеваний, которые требуют разного подхода к лечению. И в большинстве случаев патологии успешно лечатся.

Екатерина Щерба:

Условно боль можно разделить на острую и хроническую. Острая боль – не больше 3 месяцев, хроническая – больше. Факторы, которые способствуют повреждению позвоночного столба, – прямохождение, наследственная предрасположенность, механические травмы, ушибы, растяжения, нетренированные мышцы и повреждения мышечной системы. Клинические проявления включают не только болевой синдром, но могут иметь и чувствительные нарушения. Например, чувство ползания мурашек в конечностях, как будто ногу отсидел. Двигательные нарушения – слабость в кисти либо стопе. К примеру, пациент не может пройти на пятках или на носках. Наличие вазотрофических нарушений – нарушение роста волос, похудение мышц на стороне.

Если сильная боль в спине застала вас врасплох, оказать себе первую помощь можно и в домашних условиях. Для этого нужно лечь животом на твердую и ровную поверхность. Через несколько минут нужно аккуратно перевернуться на спину и поднять ноги, зафиксировать их так, чтобы бедра были под углом 90 градусов. Так вы снимите нагрузку с позвоночника. Дальше зафиксируйте больной участок, например, перевязав его полотенцем, и по возможности обратитесь к специалисту.