Плюсы и минусы постановления Минздрава Беларуси № 66: мнения врачей, фармацевтов и пациентов

Новости Беларуси. Разбираемся в предлагаемых Минздравом новациях. Первое, и самое главное, речь идет не об увеличении количества рецептурных лекарств – по-прежнему свободно можно будет купить больше половины препаратов. Появилось единственное нововведение – норма хранения рецепта в аптеке в течение месяца. То есть теперь, придя за таблетками, вы отдаете рецепт фармацевту, а не оставляете у себя. А если вам потребуется спустя какое-то время продлить лечение, за рецептом вновь придется отправиться к врачу.

У Минздрава есть веские аргументы в пользу именно такой схемы. Есть мнения врачей, фармацевтов, производителей лекарств и, наконец, пациентов.

Если еще недавно даже завсегдатаи аптек и поликлиник навряд ли бы припомнили хоть одно постановление белорусского Минздрава, то самое, № 66, уже второй месяц обсуждают кто с одобрением, а кто и с валерьянкой, которая, кстати, продается без рецепта. Можно спорить.

Мы позволим высказаться и привести свои аргументы всем: и фармацевтам, и пациентам, и Марию Демьяновну тоже непременно выслушаем. Поход в народ без противопоказаний на конкретное мнение мы начали с аптеки недалеко от центра Минска.

Ирина Стрельникова:

Я считаю, что это не совсем правильно. Все-таки человек чувствует себя плохо, знает, что у него гипертония. Пошел и купил без рецепта.

Ирина приводит конкретный пример своих родителей. Лекарства уже годами принимают одни и те же, но теперь, когда рецепт после покупки препарата нужно оставлять в аптеке, пожилым людям приходится куда чаще наведываться в поликлинику. За новым предписанием на привычные препараты.

Ирина Стрельникова:

И гипертония, и сердечные, и глазные. Да, приходится бегать за рецептами, неудобно.

Людмила Мерчи-Резанович, участковый терапевт 3-й центральной районной клинической поликлиники Минска:

В этом постановлении больше плюсов. Пациенты, которые годами принимают препараты бесконтрольно, не соблюдая кратность приема, дозировок, начали ходить к нам.

Зато участковый терапевт Людмила Сергеевна благодаря постановлению наконец увидела многих своих пациентов. А заодно и узнала о доселе неизвестных медицине методах лечения. Типичная сегодня ситуация: человек приходит к врачу за рецептом на якобы уже давно помогающий препарат и только от специалиста узнает, что принимать то или иное лекарство нужно совсем в другой дозировке или вообще противопоказано при его заболевании.

Людмила Мерчи-Резанович, участковый терапевт 3-й центральной районной клинической поликлиники Минска:

Пациенты есть те, которые пьют по совету соседей или родственников: «Я пью это, и ты пей. Мне помогает, и тебе поможет!» Это неправильно. Это индивидуально, это длительно, до полугода иногда подбор идет. То есть это обязательно и под контролем врача.

Но Марию Демьяновну даже такие доводы совсем не радуют. Ведь для нее на выходе из аптеки ничего не изменилось, но теперь перед каждым визитом к фармацевтам нужно сначала брать талончик, потом заседать под врачебным кабинетом в ожидании рецепта, чтобы в итоге купить то же самое лекарство, что и в прошлый раз, не забывая на обратном пути снова зайти в поликлинику. За очередным направлением к врачу, который выпишет очередное предписание на знакомый препарат.

Мария Курейчик:

Каждый раз надо идти к врачу, стоять в очереди, чтобы врач выписал рецепт. Ноги болят, а надо сидеть и ждать.

Пациент:

Не очень хорошо, я считаю. Для людей пожилого возраста. Времени много отнимает.

Людмила Жилевич, заместитель начальника управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Не изменилось ничего, кроме того, что рецепт остается в аптеке. Все остальное как и было. Не расширился и не уменьшился перечень лекарственных средств, которые даются без рецепта. Он остался прежним. Почему рецепт на лекарственное средство остается в аптеках? Это действительно необходимо, потому что на самом деле очень многие страны ведут контроль за отпуском лекарственных средств.

Людмила Жилевич объясняет: если рецепт остается в аптеке, медики могут быть уверены, что пациент примет именно прописанные, скажем, две упаковки за два месяца, а не пять или шесть.

После чего придет в поликлинику и врач либо скорректирует метод лечения и дозировку, либо продолжит выбранный ранее курс. Таким образом, человек будет под медицинским наблюдением и уже не сможет принимать не одну, а три таблетки, потому что именно три помогают соседке.

Людмила Жилевич, заместитель начальника управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Но тем не менее есть пациенты, которые принимают лекарственные средства годами и они уже, как сами называют, профессора своих заболеваний. Поэтому мы предусмотрели такую ситуацию. И тем пациентам, которые принимают это лекарственное средство длительно, мы выписываем лекарственное средство до шести месяцев. Но раз в полгода надо зайти к врачу.

Елена Стефанович:

Мне когда-то в институте были назначены хондропротекторы курсами, два месяца через два. Я знаю свою дозу на курс.

Елена возмущена – по-другому и не скажешь. Дама уверена, что новшество только перегрузит участковых врачей, и без того не поднимающих головы от больничных и карточек. И сделает прием не доскональным, а формальным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Елена Стефанович:

Почему я должна ходить сюда за рецептом на каждую пачку лекарства? Тратить время свое и тратить время врача. На терапевтов такая нагрузка легла. К любому узкому специалисту можно попасть только через терапевта.

Покупатель в аптеке:

Страдают доктора, особенно участковые. Их хлеб незавидный. Надо как-то немножко подумать.

Мария Воробьева, заведующая отделением частного медицинского центра:

Пациенты будут обращаться, больше будут под контролем, под наблюдением. Это, конечно, очень хорошо.

В том, что отныне состояние здоровья пациентов будет под более пристальным контролем, завотделением частного медцентра видит бескомпромиссный плюс. Но, с другой стороны, по мнению медика, можно было бы доработать саму систему регистрации рецептов в аптеках. Ведь если человек не может сразу выкупить препарат, рассчитанный на полгода, доктору нужно подготовить два или три листка предписаний. А когда лекарств несколько? Прием может превратиться в беспросветную писанину.

Мария Воробьева, заведующая отделением частного медицинского центра:

Может быть, есть смысл просто регистрировать как-то этот рецепт? Если у врача ассистента может не оказаться, то это занимает дополнительное время для того, чтобы выписать на один и тот же препарат три рецепта.

В будущем Минздрав планирует перевести и поликлиники, и аптеки на так называемые электронные рецепты.

Схема будет такой: врач внесет предписание в общую базу, где фармацевт по фамилии человека найдет информацию о назначенных лекарствах и продаст необходимый препарат. Пока же мнение провизоров о существующей ситуации неоднозначное.

Провизор:

Оно, с одной стороны, правильно, но неправильные подходы, смотря на какие группы лекарств, которые люди пьют годами. Нам приходится заставлять бабушек идти выписывать рецепт.

Лариса Гаравская, фармацевт:

Я считаю, что это правильно, потому что у нас очень много люди занимались самолечением. Доктор учился 7 лет, еще практика у него. А тут прочитал в Интернете. Ты не всегда знаешь противопоказания.

Кстати, о противопоказаниях.

По итогам исследований, проведенных в двух минских больницах, каждый третий поступивший с осложнениями после приема лекарств занимался самолечением.

Наталья Дударева, заведующая отделением аллергологии и профпатологии 10-й городской клинической больницы Минска:

Я помню случай, когда пациентка из-за насморка принимала 5 таблеток преднизолона, потому что ей посоветовала соседка, не понимая, что это препарат, который вызывает много побочных эффектов. И такое заболевание, как острый ринит гормональными препаратами, не лечится.

Вот и получается: медики, вроде как, и на стороне пациентов.

Людмила Мерчи-Резанович, участковый терапевт 3-й центральной районной клинической поликлиники Минска:

Многие пациенты принимают те же антибиотики без назначения врача. Вообще, при вирусных заболеваниях антибиотики не нужны.

Но пациенты – на своей стороне, не совсем той же, где и врачи.

Пациент:

Брать талон на прием к терапевту, чтобы потом еще отсидеть, отстоять, а потом взять сюда рецепт. Это просто трудновато немножко.

Минздрав разводит руками: список «безрецептурных» препаратов у нас и так длинный до неприличия по сравнению с многими странами.

Людмила Жилевич, заместитель начальника управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Примерно у нас соотношение 60 к 40: 60 – без рецепта. В других странах не более 20-30% лекарственных средств отпускается без рецепта.

Но далеко не для всех это – целительный аргумент. Здесь, похоже, как и с лечением: кто-то будет ориентироваться на опыт мировой медицины, а кто-то так и продолжит прикладывать подорожник. Не выпишешь рецепт на единое мнение. Так что последняя наша пилюля, чтобы никому не было обидно, вроде витаминки.

Пациент:

В общем-то, не знаю, как это по рецептам. А какое-то изменение произошло?