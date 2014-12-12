Методы лучевой диагностики

В программе «Здравствуйте, доктор!» говорили об одной из самых распространенных специальностей врачей-диагностов — о враче-рентгенологе. Прежде чем появились врачи специальности УЗИ, МРТ, КТ, появился в наших учреждениях врач-рентгенолог.

Руслан Сакович, заведующий рентгеновским отделением УЗ «2-я городская клиническая больница г. Минска», главный внештатный специалист по лучевой диагностике Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Основная задача нашей специальности, конечно, использование рентгеновских методов исследования в диагностических целях исследования различных анатомических областей, патологических процессов, которые мы можем наблюдать у пациентов. Рентгенология, на мой взгляд, является базой становления специалистов в этой области.

Врач-рентгенолог становится не просто врачом, он должен знать какие-то позиции и по физическим, и по химическим основам. Это в значительной степени усложняет нашу специальность, но по той же причине делает ее более интересной.

В качестве первичного метода диагностики рентгенографию назначают при патологиях большинства органов и систем. Детям, беременным и кормящим женщинам такое исследование противопоказано. Во время исследования рентгеновские лучи, пройдя через тело человека, определенным образом отображаются на специальной светочувствительной пленке.

Рентгенография — старейший метод лучевой диагностики, но развивается вместе с современными технологиями.

Кирилл Поддубный, врач лучевой диагностики:

Если раньше это проявлялось как в фотолабораториях, то сейчас это все достаточно просто — вставляется экран с пленкой и проявляется, уже через минуту мы можем увидеть на мониторе готовое изображение.

Руслан Сакович:

Если взять, например, наше отделение, ежедневно мы находим очень интересные, необычные случаи. Это заставляет людей думать, клинически мыслить. Это каждый день интересно, каждый день ты хочешь идти на работу, потому что у тебя что-то есть, ты хочешь чем-то поделиться с людьми.

Компьютерную томографию не стоит воспринимать как профилактический метод диагностики.

Константин Кенигсберг, врач лучевой диагностики:

Мы довольно часто отказываем людям по платным условиям, которые приходят самостоятельно, без осмотра врача, хотят посмотреть, что у них происходит в брюшной полости. Все-таки это высокая лучевая нагрузка и она, порой, человеку не надо, есть взаимозаменяющие и взаимодополняющие методики. Например, на первом этапе лучше делать УЗИ брюшной полости и малого таза, а не КТ или МРТ.

Современная компьютерная томография открывает перед врачами колоссальные диагностические возможности.

Константин Кенигсберг:

Такой аппаратурой экспертного класса можно делать практически все что угодно, исследовать абсолютно весь организм. КТ наиболее чувствительна к изменениям головного мозга, сердечно-сосудистой системы и костных изменений.

Принцип КТ идентичен рентгенографии — излучения проходят через тело человека и отображаются на носителе.

Константин Кенигсберг:

В отличие от рентгена, где получается одна стационарная картинка, здесь трубка вращается вокруг столба, датчики улавливают все изменения. Сама физика процесса завязана на то, что исследование идет достаточно быстро, то есть буквально несколько минут и мы получаем все нужные данные.

Постпроцессинг всех этих изображений требует достаточно длительного математического анализа на рабочих станциях, то есть от момента сканирования и до того, как появится картинка на рабочей станции, проходит порядка 10-15 минут.

Еще один современный метод исследования — магнитно-резонансная томография.

Руслан Сакович:

Магнитно-резонансная томография — метод использования без облучения пациента, то есть используются, как правило, очень мощные магнитно-резонансные томографы, которые установлены в наших лечебных учреждениях.

Магнитно-резонансная томография к методам лучевой диагностики имеет косвенное отношение, поскольку в основе исследования лежат иные процессы.