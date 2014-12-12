Особенности работы врача-уролога

Александр Строцкий, заведующий кафедрой урологии БГМУ, главный внештатный уролог Минздрава Республики Беларусь, доктор медицинских наук, профессор:

Урология одна из древнейших наук. Как наука оформилась она в течение последних 200 лет. Урология занимается диагностикой, лечением, профилактикой заболеваний мочеполовой системы у мужчин и мочевой системы у женщин.

Какой мотивирующий фактор и что может привлекать специалистов, которые собираются заниматься урологией?

Александр Строцкий:

Привлекает то, что это точная наука. Идя на операцию, предлагая человеку операцию мы чаще всего на 100% знаем, что у человека, где это у человека, что и каким методом мы будем делать. Поэтому эти точность, доступность при диагностике урологических заболеваний составляет интерес для молодых специалистов, которые собираются посвятить себя этой специальности.

Тройку лидеров заболеваний, с которыми имеют дело врачи-урологи, составляют мочекаменная болезнь, доброкачественная гиперплазия предстательной железы и воспалительные заболевания органов мочевой системы.

Симптомы, которые должны привести человека к врачу-урологу

Алексей Петров, врач-уролог:

Если человек замечает присутствие крови в моче, расстройство мочеиспускания, чувствует боль в поясничных областях, которые, возможно, сопровождаются температурой, тошнотой и рвотой. Все это может быть проявлением урологических заболеваний.

Какими современными диагностическими возможностями обладает урология?

Александр Строцкий:

Часть урологических заболеваний диагностируется путем простого осмотра (одно из достоинств, я считаю, нашей специальности). И лабораторная диагностика, что существенно расширяет возможности для ранней диагностики рака предстательной железы. Ультразвуковые методы исследования позволяют определить не только размер и структуру органов, степень их поражения, но и произвести под контролем УЗИ пункционную биопсию, если надо, произвести сразу и лечение. На сегодняшний день, конечно, все новое, что появляется, урология примеряет к себе и берет на вооружение. Существенно расширило наши возможности при диагностике компьютерная томография.

Существенно продвинулись вперед в отношении эндоскопии. Мы можем сегодня сразу посмотреть и записать на пленку, если надо потом посмотреть еще раз, не привлекая уже пациента.

Алексей Петров, врач-уролог:

Выявить патологию мочевого пузыря позволяет цистоскопия: цистоскоп вводится в полость мочевого пузыря, который заполняется чаще жидкостью, хотя возможно заполнение газом. При этом стенки мочевого пузыря становятся доступными для осмотра с помощью этого инструмента. Цистоскопия может проводиться как под местной анестезией, так и под общей анестезией. Цистоскопия позволяет сориентироваться в диагнозе пациента, иногда выявить какие-то опухоли, изменение слизистой.

В лечении мочекаменной болезни сегодня достигнут значительный прогресс. Существуют методы, позволяющие лечить эту болезнь более эффективно и на ранних стадиях.

Дмитрий Торопилов, заместитель главного врача 4-й городской клинической больницы им. Н. Е. Савченко:

Существует такой метод дистанционно-волновой литотрипсии. Аппарат предназначен для дробления камней при помощи ультразвуковых волн. Этот же аппарат может выполнять функцию рентгено-операционного стола, то есть в случае безуспешности дробления манипуляция может быть переведена в выполнение оперативного вмешательства.

Такое щадящее вмешательство показано не всем пациентам с мочекаменной болезнью.

Дмитрий Торопилов:

Есть нюансы по размерам, когда применить данный метод невозможно, по расположению камней, когда невозможно вывести под ударную волну и раздробить. Тогда применяются другие методики. Контактное дробление камней, когда в мочеточник вводится специальный инструмент, при помощи лазера камень дробится на части и уже мелкие фрагменты самостоятельно выходят.