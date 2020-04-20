«Каждое утро просыпаешься и просто ничего не чувствуешь, ничего не хочешь делать». Как избавиться от апатии

Солнце за окном – ну и что? Движение по карьерной лестнице – какой в этом смысл? Пора на тренировку – а зачем? Безразличие, уныние... В пропасть под названием «апатия» срываются все. Анна не стала исключением.

Анна:

Каждое утро просыпаешься и просто ничего не чувствуешь, ничего не хочешь делать и даже с друзьями не можешь пойти погулять.

Одной ногой в депрессии. Жизнь в фоновом режиме может длиться годами. И у этого состояния есть ряд причин. Марина Прохорова, психолог:

Самая распространенная причина – подавление эмоций. Конечно, человек пытается подавить условно негативные эмоции, какие-то неприятные переживания. Например, людям нашей национальности или на постсоветском пространстве свойственно такое поведение, как пытаться собрать волю в кулак и преодолеть какие-то сложности.

Непрожитые, подавленные чувства постепенно переполняют наш внутренний сосуд, который в конечном счете дает трещину, как на психологическом, так и на физическом уровнях. В зоне риска не только чувствительные натуры, но и личности с эмоциональным дефицитом. Марина Прохорова:

Апатия возникает вследствие неспособности распознать эмоцию, как-то ее идентифицировать, заметить и назвать. Когда есть осознавание, когда эти чувства как нить связаны, тогда человек больше способен себе помочь. Вот это образование идет с самых ранних лет, и часто этого в семьях нет. Апатия – одно из следствий отсутствия такого воспитания, возможности быть чувствительным к себе и распознавать свои состояния.

Взбудоражить свой внутренний штиль одни пытаются экстримом, другие – дружескими посиделками. Но каким бы ни был укол анестезии, он быстро теряет свою эффективность. Марина Прохорова:

Здесь выход один – психотерапия. Она дает возможность человеку со своими переживаниями попробовать отдаться этим переживаниям, какими бы болезненными они ни были. Но именно присутствие рядом квалифицированного, чуткого и эмпатичного специалиста помогает человеку пережить это состояние более экологичным для себя способом.