Пластический хирург: у белорусских мужчин на первом месте ринопластика носа

Что такое красота по-белорусски? Ответ на этот вопрос в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ помог найти пластический хирург Сергей Сербенков.

Насколько в Беларуси сегодня востребованы услуги пластического хирурга?



Сергей Сербенков:

Существует тенденция, что с каждым годом все больше и больше женщин приходят к пластическому хирургу. Потребность в пластической хирургии возрастает с каждым годом. Количество операций увеличивается.



Как вы думаете, с чем связана такая тенденция? Это влияние рекламы, модных журналов, которые диктуют эталоны красоты, или что-то другое?



Сергей Сербенков:

В нашей жизни все взаимосвязано. Пластическая хирургия была востребована и ранее, но и реклама, и СМИ, безусловно, делают свое дело. И если раньше за нашими услугам обращались люди, которые действительно дефекты, то сейчас пациенты все больше идут к нам за эстетикой.



Кто чаще обращается к пластическому хирургу, и в каком возрасте?



Сергей Сербенков:

Приходят и женщины, и мужчины. Что касается возраста, то это очень индивидуально. Но в основном, скажем, ближе к 40 годам.



На что больше жалуются женщины, а на что мужчины? Какие операции чаще выполняются?



Сергей Сербенков:

У женщин наиболее часто выполняемая операция – пластика век. Затем уже идет нос, ушки... У мужчин на первом месте ринопластика носа.

Белорусы «заказывают» что-нибудь необычное?

Сергей Сербенков:

Пришёл однажды молодой человек и говорит: «С помощью шрамов сделайте мне кресты под глазами».

Пришла к вам девушка молодая, привлекательная и говорит: «Переделайте мне всё!» В каких случаях вы отказываете?



Сергей Сербенков:

Естественно, в некоторых случаях мы отказываем. Например, когда видим, что не сможем помочь, не сможем достичь того результата, который пациент хочет. Есть люди неуравновешенные, учитывая это, мы в некоторых случаях отказываем. А иногда просто у людей завышенные требования к себе.

Существует какая-нибудь информация, которую клиент должен знать, о последствиях, например?

Сергей Сербенков:

Обязательно! Когда идёт речь о пластической хирургии, пациенты представляют, что после нас не остаётся никаких рубцов, но это не так. Рубцы остаются на всю жизнь. О рубцах мы, конечно же, предупреждаем. Но стараемся прятать их в так называемых укрытиях: либо это складки, либо волосяной покров. Это хирургия, не всегда получается избежать последствий. Об этом мы, безусловно, предупреждаем. Пациенты подписывают определённые документы, где мы предупреждаем о негативных последствиях.

Хирурги прибегают к пластике?



Сергей Сербенков:

Хирурги – тоже люди. Для них естественно желание выглядеть лучше. Среди нас есть женщины-хирурги, которые могут использовать пластику.

Грудь искусственная или натуральная, можно сходу определить?

Сергей Сербенков:

Современные технологии довольно совершенны. И если человек неопытный, то с первого раза он может и не отличить ни визуально, ни даже на ощупь.

Какой максимальный размер приходилось делать?

Сергей Сербенков:

Это был объём примерно 530 мл, это вам о чём-нибудь говорит? Мы подходим с других позиций, не с меркой размера, а именно, чтобы это было эстетически красиво.

Ваше отношение к пластической хирургии как обывателя?

Сергей Сербенков:

Мне, наверное, сложно абстрагироваться. У некоторых людей случаются ситуации, когда они не могут обойтись без пластической хирургии. Верхние веки могут так съехать, что будет ограничивать поле зрения, это вызывает дискомфорт.