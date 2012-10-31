Людям с повышенным давлением нельзя пить грейпфрутовый сок - возможна смерть

Колебания артериального давления вполне закономерны для любого человека. Они возникают как реакция на боль или тревогу, употребление кофе или медикаментов, физическую нагрузку. Уровень артериального давления зависит от времени суток и даже от сезона года. Что же принято считать нормой?

Иногда пациенты говорят: «У меня давление 160 на 110, но я хорошо себя чувствую». Это норма или нет?

Евтух Ольга Владимировна, врач-кардиолог, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница города Минска», врач высшей квалификационной категории:

Как бы человек себя ни чувствовал, это не норма. И более того, это тот пациент, которым нужно заняться в первую очередь. 160 на 110 – это цифры, которые соответствуют третьей степени повышения артериального давления, и этот человек уже нуждается в комбинированной гипотензивной терапии. Значит, что это давление у него уже существовало на протяжении длительного времени, он адаптировался к этому давлению и это давление человек уже не ощущает.

Если бы такой подъем давления был внезапным, то фразы «Я хорошо себя чувствую» человек бы не сказал ни при каких условиях.

Нормальное артериальное давление – это давление в пределах 120-130 на 70-80 миллиметров ртутного столба. Все, что выше 140 на 90 – это уже повышенное давление или артериальная гипертензия.

А вот в отношении пониженного артериального давления единой точки зрения нет. Существует условная норма 100 на 60 для мужчин. Все, что ниже 100 на 60 для мужчин – это гипотония. Для женщин – еще на 5 миллиметров ниже. Есть много людей, живущих с пониженным артериальным давлением, которые чувствуют себя великолепно.

Выкуренная перед измерением давления сигарета поднимает давление на 10-15 миллиметров ртутного столба, минимум, на полчаса.

Можно ли справиться с болезнью немедикаментозными или нетрадиционными методами?

Евтух Ольга Владимировна, врач-кардиолог, заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением УЗ «2-я городская клиническая больница города Минска», врач высшей квалификационной категории:

Не может быть адекватного немедикаментозного метода лечения без изменения образа жизни. Когда есть модификация образа жизни, тогда и нужно выстраивать лечение. Более того, в моей практике были случаи, когда снижение веса у женщин на 20-30 килограммов приводила к нормализации артериального давления.

Модификация образа жизни – это самое сложное. Гораздо проще принять таблетку, чем отказать себе в каких-то удовольствиях и привычках.

Артериальная гипертензия – это заболевание, которое дает задний ход при переходе на правильное питание.

Никогда не запивайте препараты для снижения артериального давления грейпфрутовым соком: возможен летальный исход.

Елена Иванова, заведующая организационно-методическим отделением ГКЦ:

Список продуктов, которые убивают человечество, в том числе и гипертоников: фастфуд, сладкие газированные напитки, чипсы, сладкие шоколадные батончики, майонез. Эти продукты содержат очень большое количество жиров, которые провоцируют развитие атеросклероза. Чрезмерное употребление соли сопровождается задержкой жидкости в организме, что приводит к повышению артериального давления.

При гипертонической болезни 2 и 3 стадии рекомендована диета №10: пищу готовят вообще без поваренной соли и не подсаливают во время еды.

Людям с артериальной гипертензией и с сердечной хронической недостаточностью рекомендуется ограничение употребления жидкости, нужно пить только в случае жажды, сообщили в программе «Здравствуйте, доктор!» на СТВ.