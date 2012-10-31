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В минском микрорайоне Домбровка до конца 2012 года появится мини-поликлиника

31 октября 2012 17:38
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Новости Беларуси. В минском микрорайоне Домбровка появится мини-поликлиника. До конца года она примет первых посетителей. Новостройка разгрузит 26 поликлинику, которая пока что единственная, кто обслуживает жителей разрастающейся Каменной Горки.

Здесь разместится регистратура, доврачебный и процедурный кабинеты, а также отделение дневного пребывания. За одну смену медицинскую помощь сможет получить сотня человек.

Еще один филиал откроется уже в следующем году в Каменной Горке-3, в жилом доме по улице Налибокская, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Поликлиники в Минске # Здоровье

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