В минском микрорайоне Домбровка до конца 2012 года появится мини-поликлиника

Новости Беларуси. В минском микрорайоне Домбровка появится мини-поликлиника. До конца года она примет первых посетителей. Новостройка разгрузит 26 поликлинику, которая пока что единственная, кто обслуживает жителей разрастающейся Каменной Горки.

Здесь разместится регистратура, доврачебный и процедурный кабинеты, а также отделение дневного пребывания. За одну смену медицинскую помощь сможет получить сотня человек.

Еще один филиал откроется уже в следующем году в Каменной Горке-3, в жилом доме по улице Налибокская, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.