Брестский областной родильный дом: за сутки здесь нередко принимают до 30 родов

Новости Беларуси. Брестская область бьет все рекорды по рождаемости. Регион вышел на первое место в Беларуси по демографическим показателям. В одном только областном роддоме врачи принимают до 30 новорожденных в сутки.

Чем больше детей, тем лучше – уверена Юлия Максимович. Молодая мама не скрывает эмоций и готова любоваться своей малышкой часами.

Юлия Максимович:

Тяжело немножко. Но, я думаю, что на одном останавливаться не надо. Мне кажется, что в семье должно быть много детей.

У Татьяны Базановой родилась уже вторая дочка. Женщине снова пришлось делать кесарево сечение. Потому она с малышкой сейчас под пристальным наблюдением врачей, в отдельной палате. Говорит: счастье материнства компенсирует любые переживания.

Татьяна Базанова:

Это же счастье. Все равно наше государство помогает, пособие платит.

С начала этого года в Брестской области мамами стали уже более 13 тысяч женщин. Причем 35% от всех родов в регионе приходятся именно на областной роддом. Бывают дни, когда на свет здесь появляются до 30 малышей.

Анатолий Дашко, главный врач Брестского областного роддома:

Пожалуй, с 1986 года мы не помним, чтобы так рождаемость росла. Был спад, конечно. Последние пять лет мы прирастаем по этому показателю. По итогам работы за 9 месяцев уже и другие области подтягиваются, Витебск в том числе, но Брестская область впереди всех.

Брестская область не первый год уверенно лидирует по демографическим показателям в стране. Достижение 2012 – впервые рождаемость доминирует над смертностью. И это результат огромной работы. Взять хотя бы отделение, где оказывается экстренная помощь новорожденным. Оборудование и уход здесь на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Филатов, заведующий отделением неонатальной интенсивной терапии и реанимации Брестского областного роддома:

Система в отделении такова, что один ребенок занимает одну палату. С полным комплектом того оборудования, которое нужно ему для контроля и оказания помощи: это монитор, перфузеры, которые обеспечивают дозирование лекарственных средств с постоянной скоростью, инкубатор, в котором выдерживаются все параметры для ребенка с целью его адаптации.

Это не просто компьютерный монитор, а специальная современная станция наблюдения за состоянием маленьких пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии и реанимации. На экране отображаются параметры: сердцебиение, давление дыхание. Причем информация поступает сразу обо всех детках и ежесекундно.

Брестский областной роддом способен принимать одновременно около 400 рожениц. Сегодня здесь есть высокоточное оборудование для диагностики, лечения женщин и детей. Практикуют в областном роддоме и партнерские роды (около 100 в год). Бывают дни аншлага. Тогда в роддоме не хватает ни рук, ни времени.