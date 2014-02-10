Хитрости хранения: как сохранить продукты свежими как можно дольше

Новости Беларуси. Чтобы сохранить продукты свежими как можно дольше, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций. К примеру, если какой-то ингредиент покрылся плесенью, обязательно вымойте и продезинфицируйте весь холодильник, иначе плесень может перебраться на другие съестные припасы.

Чтобы зелень долго радовала вас своим ярким вкусом, можно опустить ее в стакан с водой, накрыть полиэтиленовым пакетом и поставить в холодильник. С помощью такой хитрости вы продлите срок хранения на несколько суток.

Такой простой старинный способ, о котором в последнее время забыли, - самый действенный. В чулках лук сохранит свежесть до 8 месяцев, а об его гниении и прорастании теперь можно забыть надолго.

Оказывается, чтобы вернуть свежесть хлебу, следует потереть его кубиком льда, а затем поставить в разогретую духовку на 10-15 минут. Поэтому не спешите выбрасывать даже зачерствевший хлеб.

Если хранить картофель и лук вперемешку, они быстро начнут гнить. Яблоки вместе с корнеплодами, наоборот, сочетаются отлично. К тому же, картофель при таком соседстве не будет прорастать.

И еще несколько эффективных советов. Чтобы сыр не сох, смажьте срез сливочным маслом. Хранить грибы лучше в бумажном, а не пластиковом пакете. Чтобы салат-латук оставался хрустящим, заверните его в фольгу. Молоко лучше не помещать в дверцу холодильника: там температура ниже. Лучше переместить его в основную часть. Чтобы томаты оставались свежими как можно дольше, храните их не в прохладе, а при комнатной температуре. И, наконец, вы продлите жизнь бананам на целую неделю, если обернете основание грозди пищевой пленкой. И пусть ваши продукты остаются свежими как можно дольше, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.