Остеопороз: опасное заболевание угрожает каждому 5 мужчине и каждой 3 женщине старше 50 лет

Что такое первичный остеопороз?

Эмма Руденко, руководитель Городского центра профилактики остеопороза, председатель БОО «Победим остеопороз вместе», доктор медицинских наук:

Первичный, если мы не находим причину, и к первичному остеопорозу может относиться в первую очередь самый распространенный остеопороз — постменопаузальный остеопороз, дальше идиопатический остеопороз у взрослых, когда мы действительно видимой причины не находим, а видим изменения в костной ткани, переломы у таких пациентов есть, ювенильный вариант идиопатического остеопороза, который встречается крайне редко. Это основные формы, которые наиболее часто встречаются.

Причины возникновения остеопороза

Какие основные причины вызывают это заболевание? Существуют ли какие-то предпосылки?

Руденко Эмма Владимировна:

С учетом сегодняшнего времени надо, наверное, говорить о наследственности, потому что есть наследственная предрасположенность к костному остеопорозу. Простой человек может это проследить. Если у бабушки был перелом или было снижение выражено роста, или был горб, и вдруг такая ситуация проявляется у дочери или даже у внучки, чаще по женской линии. Кроме наследственности есть масса факторов, которые могут способствовать нарушению метаболизма костной ткани, что и приведет к остеопорозу.

Екатерина Василенко, врач-ревматолог:

Кость представляет собой постоянно обновляющуюся ткань, каждые 10-15 лет она полностью меняется. В юности, в подростковом возрасте процессы костеобразования превалируют, дальше наступает процесс зрелого возраста, когда процессы сбалансированы, в дальнейшем при наступлении менопаузы у женщин, процессы разрушения кости начинают преобладать.

Во многом снижение прочности костной ткани — естественный возрастной процесс. По данным международной ассоциации остеопороза эта болезнь угрожает каждому 5 мужчине и каждой 3 женщине старше 50 лет.

Руденко Эмма Владимировна:

В первую очередь, конечно, это постменопаузальный остеопороз, когда у женщин перестают работать половые функции половых желез, тогда это на фоне дефицита эстрогенов очень быстро теряется плотность костной ткани. У мужчины это может быть связано с гипогонадизмом, тогда тоже при низком уровне тестостерона тоже быстро формируется дефицит костной массы и высокий риск переломов.

Екатерина Василенко, врач-ревматолог:

У мужчин мы наблюдаем вторичный остеопороз, как правило, он вызывается на фоне сопутствующих заболеваний: болезни крови, эндокринные патологии, патологии желудочно-кишечного тракта.

Избыточное употребление алкоголя и табакокурение тоже являются факторами, которые сильно влияют на плотность нашей костной ткани.

Кроме питания и вредных привычек, большое влияние на состояние костной ткани оказывает и уровень физической активности человека. Если человек меньше получаса в день гуляет и занимается домашней работой, риск остеопороза повышается.

Руденко Эмма Владимировна:

Сегодня очень актуальна проблема дефицита витамина Д. Она существует во всем мире, в нашей республике тоже проведены исследования среди взрослых и детей. Оказывается, что уровень витамина Д очень низкий. Сегодня обратили внимание на то, что дефицит витамина Д влияет на качество костной ткани у взрослых, это приводит и к остеопорозу, и к остеомаляции — размягчению костей, которые тоже способствуют повышению риску переломов, поэтому очень важно, чтобы были открыты участки тела периодически, как только у нас есть солнышко, нужно обязательно на солнышко выходить и получать эту естественную дозу витамина Д.

Признаки остеопороза

Руденко Эмма Владимировна:

К сожалению, признаки остеопороза поздние, ранних признаков остеопороза нет. Это может быть повышенная утомляемость, усталость, статические боли в спине, даже депрессия, снижение настроения. Глядя на человека нельзя сказать, что у человека есть остеопороз. Если на фоне такого состояния случаются переломы низко травматичные — предплечье в первую очередь, где-то 50-55 лет, это наибольшая частота переломов у женщин, если это связано с постменопаузальным остеопорозом. Если это к 60 -70 годам, то чаще всего это выраженное снижение роста, более 3 см, это будет признаком остеопороза. Самый тяжелый: это переломы конечностей, переломы шейки бедра — это поздние манифестанты остеопороза.

Екатерина Василенко:

Ситуация с увеличением частоты переломов усугубляется с возрастом еще и ухудшением зрения, слуха у пациентов, нарушением координации движений, когда они не могут, порой, сохранить баланс тела, голова закружилась, он падает и мы в результате имеем тот перелом, восстанавливаться после которого очень проблематично.

Лечим мы остеопороз для того, чтобы избежать переломов в дальнейшем, потому что хрупкая кость легче ломается. Места наиболее типичных переломов: тазобедренный сустав, позвоночник, лучезапястный сустав.

Начальное проявление остеопороза связано с недостатком кальция — это ломкие ногти, тусклые волосы, быстрая утомляемость, изменяется осанка за счет того, что на фоне мягких позвонков они проседают, идет искривление позвоночника, рост снижается у пациентов до 4-8 см за жизнь. Все это сопровождается хронической болью в позвоночнике. Боль усиливается при долгом сидении или при долгом стоянии.

Диагностика остеопороза

Руденко Эмма Владимировна:

Если говорить о выраженном остеопорозе, то на первый план будет выходить рентгенография, потому что мы можем сделать снимок позвоночника и увидеть компрессионные переломы позвонков. Либо у пациента в анамнезе уже был перелом, то диагноз абсолютно ясен, есть снижение минеральной плотности костной ткани, потому что она настолько выражена, что видна на рентгенограмме. Есть более современные методы: методы рентгеновской денситометрии.

Анастасия Адаменко, врач кабинета рентгеновской денситометрии:

Рентгеновская денситометрия является золотым стандартом в диагностике остеопороза. Это исследование костно-минеральной плотности при помощи рентгеновских лучей. Данная процедура показана пациентам, у которых есть риск возникновения остеопороза или пациентам с подозрением на остеопороз: наличие низкоэнергетических переломов в анамнезе, снижение роста 2 и более см за жизнь, наличие хронических заболеваний, которые могут влиять на костную минеральную плотность.

Кратность исследования для пациентов, у которых установлен диагноз остеопороз — снижение костной минеральной плотности составляет 1 раз в 12 месяцев, для пациентов, у которых поставлен диагноз нормальная минеральная плотность в кости — 1 раз в 3 года, не чаще.

Само обследование длится в пределах 10 минут, главное, это исследование позволяет обнаружить даже 1% изменение костной массы, а это уже основа для самого раннего выявления остеопороза.

Лечение остеопороза

Руденко Эмма Владимировна:

Сегодня для лечения остеопороза разработаны международные стандарты, которых мы придерживаемся и в нашей стране. Во-первых, базовое лечение, это к профилактика, и к комплексному лечению — адекватный прием кальция и витамина Д. С пищей взрослый человек должен принимать 1000-1500 мг кальция, чтобы был правильный ежедневный обмен кальция.

Согласно международным рекомендациям кальций и витамин Д можно не считать лекарством — как пищевая добавка, как восполнение дефицита тех элементов и макроэлементов, которые нужны для формирования здорового организма. Витамин Д считается и иммуностимулятором, то есть профилактика против иммунных заболеваний, даже для профилактики онкологических заболеваний.

Екатерина Василенко:

Препараты кальция должны приниматься только во время или сразу после еды, запиваться достаточным количеством жидкости, не должны в желудке встречаться с молочными продуктами, с препаратами железа. Разбежка с ними должна составлять не менее 2-3 часов.

Чтобы приостановить разрушительные процессы в костной ткани, а также предотвратить тяжелейшие переломы, некоторым пациентам недостаточно приема кальция, им назначаются специальные лекарства.

Екатерина Василенко:

Я их называю строителями, которые помогут правильно уложить этот кальций, настроить кость на построение, а не на разрушение, которое преобладает при остеопорозе. Схема состоит из 2 компонентов: строительный материал-кальций и строитель, подбором строителя занимаются врачи.

Руденко Эмма Владимировна:

В Республике Беларусь зарегистрированы и импортные, и отечественные препараты для лечения остеопороза. И те пациенты, которые привержены к лечению, соблюдают рекомендации, достигают фантастических результатов, они переходят в норму по денситометрии.

Если взять конкретного пожилого человека, то на что надо обратить внимание: на координацию движений, потому что, если есть нарушение координации движений, у человека повышен риск падений, значит, будет падать, значит нужно заниматься координацией движений. Актуально также состояние нижних конечностей и качество обуви, которую носит человек.