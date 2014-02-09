Как в Беларуси живут люди с онкологическими заболеваниями, откуда берут силы и появится ли лекарство от рака

Новости Беларуси. Четвертного февраля – Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Ежегодно в мире оказывается 12 млн человек, которые заболели раком. Около 7 млн умирают от болезни. Эта проблема является чрезвычайно важной для здравоохранения Беларуси. Не только из-за последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Рак – одно из самых смертоносных и распространенных заболеваний. И, как полагают эксперты, кроме борьбы с вредными привычками и неблагоприятными факторами окружающей среды онкологи должны развеивать мифы о раке. Например, что с этой болезнью ничего нельзя сделать, а лечение лишь отсрочит неминуемую смерть. Врачи говорят: считающие так заблуждаются. И в это невозможно не поверить, глядя на героев нашего сюжета, которые не только не опустили руки перед самым тяжелым испытанием в своей жизни, но и не побоялись поделиться пережитым.

Блестящая карьера, аспирантура, планы создать семью. В 27 лет Ирина никогда бы не подумала, что ее, молодую и полную сил, может коснуться такой недуг. Но болезнь ворвалась в жизнь внезапно, изменив ее навсегда.

Ирина Жихар:

Открываю, мою карточку только завели, и читаю, что у меня рак. Я потеряла сознание, потому что тогда я считала, что рак – я умираю. Было очень важно сделать все, чтобы мама, у которой я единственный ребенок, не провожала меня в последний путь, потому что именно в 28 лет я поняла, что моя мама меня очень любит и что я ее очень люблю.

Ирина стала работать над собой. Мобилизовала все внутренние силы, настроилась на лечение. И болезнь отступила.

Ирина Жихар:

Очень важный момент – это доверие врачу. И близкие, которые молятся за тебя, чтобы помочь профессионалам сделать все, что в их силах.

Пройти через это за 20 лет Ирине пришлось дважды. В 2008 году у нее обнаружили рак груди. Во второй раз справиться с болезнью помогло исполнение мечты – она научилась играть на гитаре.

Ирина Жихар:

Моя мама говорила: «Дочушка, я не помню, как ты болела, я помню, как ты пела». И я думаю, что, наверное, от того, что я могла заниматься чем-то новым, творческим, оно давало надежду моим друзьям, что все со мной будет хорошо.

Во второй раз болезни можно было избежать, предполагает Ирина. Сегодня она полостью изменила образ жизни, а в специальной группе собственным опытом помогает тем, кто прошел подобные испытания.

Ирина Жихар:

Когда врачи-онкологи читают мой диагноз второй, с уважением смотрят. С учетом первого. Просто они понимают, что есть сермяжная правда в том образе жизни, который у меня сегодня есть.

Хочешь быть здоровым – инвестируй в собственный организм. Речь о регулярных обследованиях: УЗИ, рентген легких, общий и биохимический анализ крови. Дополнительная «страховка» от рака – здоровое питание. Поменьше красителей, красного мяса и выпечки, побольше морепродуктов, овощей и фруктов.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:Около 30-40% случаев злокачественной опухоли можно было предупредить. Во-первых, это отказ от вредных привычек (в первую очередь, это курение). Лишний вес, ожирение. Активный образ жизни способствует тому, что мы защищаем себя. Наш организм сам борется со злокачественными опухолями. Если мы снижаем защитные силы, опухолевые клетки начинают развиваться.

Рак – коварное заболевание. На первых стадиях никак себя не проявляет. Поэтому важно обследовать людей, считающих себя здоровым. Для этого в Беларуси разработали уже 4 скрининговых программы.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

Если выявляется заболевание на первой стадии, то процент излечения приближается к 100. Иногда достаточно выполнить минимальные операции, которые занимают 3-4 минуты и могут быть выполнены под местным обезболиванием.

А вот новейшее оборудование белорусских онкологов. Аппарат лучевой терапии больше напоминает космический корабль.

Павел Демешко, руководитель группы лучевой терапии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

Современная лучевая терапия позволяет проводить лечение опухоли в глубоких локализациях с использованием четко сфокусированного пучка излучения, которое воздействует только на опухолевые ткани, максимально щадя здоровые.

Анатолий Какунин, пациент РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

Лечение на уровне, аппаратура здесь современнейшая стоит. Ну, и помощь. По себе чувствую лучше, как сюда поступил. А если настроя не будет, тогда и лечения не будет. Надо, чтобы гармония была между врачом и больным. Тогда все будет хорошо.

Свой рецепт здоровья у Людмилы Владимировны. Она шутит: питаться здорово – это здорово.

Людмила Колядич:

Я сама хлебцы пеку. Сегодня приготовила такой салатик: авокадо здесь, помидорка, базилик, салатик листовой.

Витаминная диета и отказ от вредных продуктов для Людмилы Владимировны, как и для других женщин, перенесших онкологию, не прихоть ради фигуры, а вопрос жизни и смерти. Эта хрупкая и жизнерадостная женщина перенесла за 4 года 4 операции. Сначала рак толстой кишки, потом опухоли обнаруживали в легком, печени и груди. И все это время не переставала оставаться оптимистом.

Людмила Колядич:

Все, что врачи говорят, все делала, не опускала рук. После последней операции мне сказали, что у меня все чисто.

Я живу полноценной жизнью, радуюсь каждому дню. Жизнь наша – это сокровище.

За драгоценные дни, месяцы и годы жизни больных с опухолью головного мозга борьба идет в этой лаборатории. За свою разработку молодой ученый Дмитрий Церковников получил Президентскую стипендию. Пока опыты проводятся на мышах. В перспективе – клинические испытания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Церковский, научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

Вводим в состояние наркоза экспериментальное животное. Производим облучение, поскольку здесь достаточно небольшие размеры.

Опухоль головного мозга тяжело обнаружить. А на поздних стадиях надежды на выздоровление практически нет. Врачи могут побороться лишь за продление жизни. У таких пациентов неделя идет за год, а год – за десятилетие. Подопытным животным метод Дмитрия продлевает жизнь в 2,5 раза. Значит он может продлить жизнь больных на несколько лет. Это эффективное оружие, нацеленное на уничтожение раковых клеток, которые невозможно удалить в ходе операции. В них вводится белорусских препарат, не оседающий на здоровых тканях. А потом используется взаимный эффект воздействия ультразвука и лазерного облучения.

Дмитрий Церковский, научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

Пришли к выводу, что использование данного метода в комбинации будет более эффективно, чем каждый из компонентов отдельно.

В перспективе даст хорошую эффективность на пациентах. Это пока что в теории. В практике, в эксперименте над животными мы это подтвердили на 100%.

Бронислав Кашевский, ведущий научный сотрудник лаборатории физико-химической гидродинамики Института тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси:

Весьма обладает сильными магнитными свойствами.

Эти магнитные наночастицы помогут победить онкологические заболевания, рассчитывают белорусские физики. В основе уникальной методики – принцип магнитной гипертермии. Пациент помещается в индуктор, а опухоль под воздействием магнитного поля нагревается до 40-50 градусов Цельсия и уничтожается.

Бронислав Кашевский, ведущий научный сотрудник лаборатории физико-химической гидродинамики Института тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси:

При достаточно высоком нагреве можно добиться полного разрушения температурной опухоли без существенного повреждения окружающих тканей.

В опытах с мелкими животными на этой установке мы имели серии, в которых до 80% наблюдалось полное излечение, полное разрушение без всяких дополнительных вмешательств хирургических.

Наталья – воспитатель в лицее. Работа с детьми – как бальзам на душу. Заниматься любимым делом решилась только после болезни.

Наталья Цыбулько:

Как-то вот неожиданно. Эти дети. Или скажет: «Я Вас так люблю». Действительно, силы появляются от общения с детьми.

Болезнь застала Наталью в непростой период. Женщина предполагает: возможно, дело в стрессе. Незадолго до того, как обнаружился рак груди, у Натальи умерла свекровь. Пережить операцию, сеансы химии и облучения помогла вера в Бога и в свои силы.

Наталья Цыбулько:

И кажется, что как будто твое тело тебя предает. Это поначалу шок. Как-то я доверилась врачам, верила, что все должно быть хорошо. Я стала сильнее.

Наталья:

Поменялась я, поменялся образ жизни, произошла переоценка ценностей.

До операции Наталья не знала, что опухоль злокачественная. Но, собрав волю в кулак, начала делать все возможное для выздоровления. Помогала поддержка родных. Муж с сыновьями заодно перешли на здоровое питание. Наталья изучила психологию, увлеклась фламенко и даже освоила новое направление – танцевально-двигательную терапию.

Наталья:

Казалось сначала очень сложно, было так себя жалко, отказаться от многих привычных вещей: от вкусностей, сладостей, выпечки. Думала, что невозможно. Оказалось, возможно, когда хочешь жить, когда есть цель.

У каждого из тех, кто борется с этой болезнью, свои цели: вырастить детей, увидеть внуков, а, может, и просто наконец научиться играть на гитаре или танцевать. Главное – не сдаваться. Ведь даже если нет уверенности в завтрашнем дне, побороться за него стоит.