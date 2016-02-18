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Первый в Минске центр трансфузиологии готовится к открытию

18 февраля 2016 18:09
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Новости Беларуси. Первый в Минске центр трансфузиологии готовится к своему открытию. Медицинское учреждение расположено в Партизанском районе столицы. Целый корпус под новое просторное здание отдала шестая городская клиническая больница. Пока здесь проводят реконструкцию помещений, а строительно-монтажные работы уже подходят к завершению.

Корпус оснастят оборудованием для заготовки и хранения компонентов донорской крови. А ее основными потребителями становятся медучреждения, в которых проводят высокотехнологичные операции. Открытие ведущего центра трансфузиологии в столице запланировано на лето, сообщили  в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Ольга Климович, руководитель Городского центра трансфузиологии:
Структура, которая создана, единственная в Беларуси. Нам хотелось ее представить многопрофильными возможностями службы. С централизацией многих моментов, которыми раньше служба не занималась. Это, безусловно, заготовка крови, ее переработка, ее тестинг. У нас есть сейчас одна выездная бригада, будет две выездные бригады.  Мы будем придерживаться европейского стандарта, чтобы не доноры к нам, а мы к донорам ездили.

# Больницы Минска # Здоровье # Ольга Климович

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