Первый в Минске центр трансфузиологии готовится к открытию

Новости Беларуси. Первый в Минске центр трансфузиологии готовится к своему открытию. Медицинское учреждение расположено в Партизанском районе столицы. Целый корпус под новое просторное здание отдала шестая городская клиническая больница. Пока здесь проводят реконструкцию помещений, а строительно-монтажные работы уже подходят к завершению.

Корпус оснастят оборудованием для заготовки и хранения компонентов донорской крови. А ее основными потребителями становятся медучреждения, в которых проводят высокотехнологичные операции. Открытие ведущего центра трансфузиологии в столице запланировано на лето, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Климович, руководитель Городского центра трансфузиологии:

Структура, которая создана, единственная в Беларуси. Нам хотелось ее представить многопрофильными возможностями службы. С централизацией многих моментов, которыми раньше служба не занималась. Это, безусловно, заготовка крови, ее переработка, ее тестинг. У нас есть сейчас одна выездная бригада, будет две выездные бригады. Мы будем придерживаться европейского стандарта, чтобы не доноры к нам, а мы к донорам ездили.