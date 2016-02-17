Застиг врасплох авитаминоз? Самое время подумать о своём здоровье!

Если вы теряете аппетит, с трудом засыпаете, быстро устаете и страдаете от головных болей, – значит, организм напоминает, что ему не хватает витаминов.

Польза фруктов – уже прописная истина. Сочные плоды помогают нам стать сильнее, здоровее, красивее.

Апельсины – отличный источник витамина В, С, калия, магния. Бананы улучшают деятельность желудка и кишечника. Помогают при изжоге. Киви способствуют укреплению иммунитета. Яблоки полезны при ревматизме, хронических заболеваниях кожи и нервных расстройствах.

В зимний период полезно есть отварные овощи. К примеру, в вареной моркови содержится в три раза больше антиоксидантов, чем в сырой.

Ежедневно взрослый человек должен съедать 400 грамм свежих овощей и фруктов.

Витамины нужны нашему организму. Питайтесь правильно. Включайте в рацион свежие овощи и фрукты и регулярно бывайте на свежем воздухе.