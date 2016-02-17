Несвижские фармацевты осваивают производство новых лекарств, в том числе и импортозамещающих

Новости Беларуси. Несвижское фармацевтическое предприятие осваивает производство новых видов продукции. В прошлом году здесь зарегистрировали 8 препаратов, на этот год запланировано еще 12. К тому же в производстве появились 18 аминокислот - импортозамещающая продукция, которая ранее завозилась из Германии.

Сегодня здесь проводят реконструкцию цеха по выпуску инфузионных растворов в стеклянных бутылках в соответствии с требованиями стандарта GMP. На это предприятию было выделено 2 миллиона долларов. Средства уже освоены. Оборудование в ближайшее время будет доставлено, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Дашко, директор предприятия:

У нас на сегодняшний день наша производственная мощность – 8 миллионов упаковок в год. Когда мы завершим реконструкцию, у нас добавится 2 миллиона упаковок в год. То есть производственная мощность составит порядка 11-12 миллионов флаконов в год. Мы на сегодняшний день мы поставляем продукцию, начиная от России, ну и Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. Мы работаем по всем направлениям.