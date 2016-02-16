Болеем по правилам! Порядок выдачи листка нетрудоспособности

Когда человек заболел, в первую очередь, следует обратиться к врачу. Именно доктор назначит необходимое лечение и если потребуется оформит больничный лист. Мы подскажем, что в этот случае нужно знать.

Многие ошибочно полагают, что если чувствуешь недомогание, но нет температуры, то больничный не выпишут. Но на самом деле, это не так.

По инструкции, врач может выписать больничный сроком до 10 дней. Но решение о его продлении он принимает с заведующим отделения и с врачебно-консультационной комиссией. Причем оптимально листок нетрудоспособности могут продлить на 120 дней. Если за это время человек не выздоровел, решается вопрос об установлении инвалидности.

Количество дней больничного по уходу за ребёнком родителям рассчитывается по-другому.

Если ребёнок старше 14 лет, то листок нетрудоспособности по уходу за ним родителям выпишут лишь на 7 дней.

Бывают случаи, когда в семье болеют сразу двое детей. Тогда листок нетрудоспособности выдается один.