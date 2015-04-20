Первая в Беларуси передвижная мини-поликлиника начала действовать в Витебской области

Новости Беларуси. Поликлиника на колесах. Первый в Беларуси мобильный комплекс по раннему выявлению онкологии женской репродуктивной системы принял пациентов на Витебщине. Диагностический центр в формате «мини» – это специальный автофургон. Комплекс компьютеризирован и включает сразу несколько кабинетов. Новинку оценила корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Диагностика женской онкологии стала возможной благодаря новому и пока единственному в Беларуси передвижному комплексу. За сутки здесь могут принять и обследовать больше полусотни человек. Первыми пациентами мобильной поликлиники стали лепельчанки.

Тамара Борисенок, пациентка мобильного комплекса:

Не все у нас есть. Надо ехать в Витебск в диагностический или онкологический центр. А здесь такая услуга нам представилась. Мы довольны.

Анастасия Бут, СТВ:

Чтобы обследовать пациентку, как уверяют врачи, необходимо от 20 до 45 минут - все зависит от здоровья женщины. Что ж, проверим?

Все, обследование для меня закончилось. И заняло это… всего 15 минут.

Такие детальные обследования теперь доступны для любой жительницы Витебщины. Как шутят медики, если гора не идет к Магомету, он сам идёт к ней. В данном случае – доктор к пациенту.

Елена Александрова, старшая медсестра мобильного комплекса:

Женщина приходит на консультацию к гинекологу. Гинеколог проводит осмотр молочных желез и делает назначение, какое обследование пройти: УЗИ или маммографию.

Данные о пациентке в режиме онлайн сразу попадают в единую электронную медицинскую базу области. А здесь и сейчас дамы получают результаты обследования. При малейшем подозрении на болезнь — направление в стационар.

Александр Пилант, заведующий отделения функциональных методов исследования и ультразвуковой диагностики Витебского областного диагностического центра:

Скрининг и ранняя диагностика позволяют снизить заболеваемость процентов на 30-40 даже.

К слову, на этот автомобиль заработали сами. В течение года медицинский фургон объедет всю область и обследует десятки тысяч женщин. Новинка уже заинтересовала соседей в России. Экспортировать медицинские услуги на белорусских колесах будет и удобно, и выгодно.

Юрий Деркач, начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома:

Сюда приедут представители здравоохранения Смоленской области. Мы окончательно с ними оговорим условия работы этого комплекса на территории Смоленщины.

До конца года здравоохранение Витебщины пополнится еще двумя медицинскими фургонами: амбулатория врача общей практики и диагностики патологий желудочно-кишечного тракта. Это позволит проверить каждого жителя региона, а, значит, и сохранить тысячи жизней.