Благодаря прорыву в медицине умершая девочка вновь сможет сделать вдох?

Новости Таиланда. 2-летняя девочка, которая умерла от опухоли головного мозга, была заморожена в надежде, что с развитием науки она когда-нибудь оживет. Материн Наоваратпонг из Таиланда считается самым молодым человеком, которого когда-либо сохраняли криогенным методом. В апреле прошлого года после того, как однажды утром малышка не смогла проснуться, у нее диагностировали агрессивную форму рака, сообщает Daily Mail. После того, как она попала в больницу Бангкока, тесты показали, что у нее была 11 см опухоль в левом полушарии головного мозга. Врачи обнаружили у нее эпендимобластому, редкую форму рака мозга. Прогноз был неутешительным с самого начала: выживаемость составляет 30%, средняя продолжительность жизни – 5 лет. Хуже того, Материн (дома ее зовут Эйнц) впала в кому. После нескольких месяцев интенсивного лечения, в том числе 12-этапной операции на мозге, 20 химиотерапий и 20 сеансов лучевой терапии, стало ясно, что врачи уже были бессильны. Девочка умерла 8 января этого года, когда родители решили отключить ее от аппарата жизнеобеспечения. К тому времени как она скончалась, она потеряла 80 % левого полушария мозга, из-за чего была парализована правая сторона тела.

Но, чтобы смерть дочери была ненапрасной, ее семья решила сохранить тело путем криогенной заморозки, обратившись к одному из крупнейших поставщиков данной услуги в мире. Материн в настоящее время находится в Фонде продления жизни «Алькор», расположенном в штате Аризона. Ее мозг и тело хранятся отдельно при температуре минус 196 градусов. Ее семья надеется, что в один прекрасный день наука продвинется вперед настолько, чтобы можно будет восстановить ее жизнь. Кроме того, ее родители хотят сохранить клетки ее мозга и других частей тела, чтобы в будущем можно было изучить болезнь, которую убила ее. Помимо огромного количества «Что если?» стоит и вопрос о стоимости процедуры. Членство в «Алькоре» стоит $ 770 в год – плюс более крупная сумма в $ 80000 на «нейро» (процедура, проведенная Материн) или £ 200 000 ($ 230 000) на полную заморозку. В «Алькоре» хранятся органы знаменитого бейсболиста Теда Уильямса, а также его сына Джона Генри Уильямса. «Замораживание предоставит возможность Материн вздохнуть снова, когда технологии будут достаточно развиты для лечения ее болезни», – сказал ее отец, который узнал об услуге криоконсервации в Интернете. Как отмечает врач Материн, «ее жизнь стала возможной в первую очередь благодаря современной науке – пришлось прибегнуть к суррогатному материнству, так как ее мать лишилась матки после рождения сына». Семья также считает, что существует еще множество непознанных граней медицины и физиологии человека. Аарон Дрейк, начальник отдела связей с общественностью «Алькор» (для Motherboard): Они не хотят, чтобы жизнь их дочери закончилась напрасно. Они надеются, что путем сохранения клеток ткани, пораженных данным видом рака, они смогут придумать лучший план лечения и, возможно, даже в конечном итоге вылечить его. В глобальном масштабе то, чего они пытаются сделать, выглядит очень альтруистически. Но в процессе криогенного замораживания малышки возникли трудности с транспортировкой. При идеальном раскладе, она бы полетела в Аризону. Но из-за плохого здоровья Материн, когда ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, авиаперелеты стали невозможными. Вместо этого врач из Алькор сам прилетел в Таиланд. Как только была констатирована ее смерть – в январе в 18:18 – началась процедура по сохранению ее тела.