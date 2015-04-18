Благодаря прорыву в медицине умершая девочка вновь сможет сделать вдох?
Новости Таиланда. 2-летняя девочка, которая умерла от опухоли головного мозга, была заморожена в надежде, что с развитием науки она когда-нибудь оживет.
Материн Наоваратпонг из Таиланда считается самым молодым человеком, которого когда-либо сохраняли криогенным методом.
В апреле прошлого года после того, как однажды утром малышка не смогла проснуться, у нее диагностировали агрессивную форму рака, сообщает Daily Mail.
После того, как она попала в больницу Бангкока, тесты показали, что у нее была 11 см опухоль в левом полушарии головного мозга. Врачи обнаружили у нее эпендимобластому, редкую форму рака мозга. Прогноз был неутешительным с самого начала: выживаемость составляет 30%, средняя продолжительность жизни – 5 лет. Хуже того, Материн (дома ее зовут Эйнц) впала в кому.
После нескольких месяцев интенсивного лечения, в том числе 12-этапной операции на мозге, 20 химиотерапий и 20 сеансов лучевой терапии, стало ясно, что врачи уже были бессильны.
Девочка умерла 8 января этого года, когда родители решили отключить ее от аппарата жизнеобеспечения. К тому времени как она скончалась, она потеряла 80 % левого полушария мозга, из-за чего была парализована правая сторона тела.
Но, чтобы смерть дочери была ненапрасной, ее семья решила сохранить тело путем криогенной заморозки, обратившись к одному из крупнейших поставщиков данной услуги в мире.
Материн в настоящее время находится в Фонде продления жизни «Алькор», расположенном в штате Аризона. Ее мозг и тело хранятся отдельно при температуре минус 196 градусов.
Ее семья надеется, что в один прекрасный день наука продвинется вперед настолько, чтобы можно будет восстановить ее жизнь. Кроме того, ее родители хотят сохранить клетки ее мозга и других частей тела, чтобы в будущем можно было изучить болезнь, которую убила ее.
Помимо огромного количества «Что если?» стоит и вопрос о стоимости процедуры.
Членство в «Алькоре» стоит $ 770 в год – плюс более крупная сумма в $ 80000 на «нейро» (процедура, проведенная Материн) или £ 200 000 ($ 230 000) на полную заморозку.
В «Алькоре» хранятся органы знаменитого бейсболиста Теда Уильямса, а также его сына Джона Генри Уильямса.
«Замораживание предоставит возможность Материн вздохнуть снова, когда технологии будут достаточно развиты для лечения ее болезни», – сказал ее отец, который узнал об услуге криоконсервации в Интернете.
Как отмечает врач Материн, «ее жизнь стала возможной в первую очередь благодаря современной науке – пришлось прибегнуть к суррогатному материнству, так как ее мать лишилась матки после рождения сына».
Семья также считает, что существует еще множество непознанных граней медицины и физиологии человека.
Аарон Дрейк, начальник отдела связей с общественностью «Алькор» (для Motherboard):
Они не хотят, чтобы жизнь их дочери закончилась напрасно. Они надеются, что путем сохранения клеток ткани, пораженных данным видом рака, они смогут придумать лучший план лечения и, возможно, даже в конечном итоге вылечить его. В глобальном масштабе то, чего они пытаются сделать, выглядит очень альтруистически.
Но в процессе криогенного замораживания малышки возникли трудности с транспортировкой. При идеальном раскладе, она бы полетела в Аризону. Но из-за плохого здоровья Материн, когда ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, авиаперелеты стали невозможными.
Вместо этого врач из Алькор сам прилетел в Таиланд. Как только была констатирована ее смерть – в январе в 18:18 – началась процедура по сохранению ее тела.
Обычно мозг извлекают из головы, а затем замораживают. Учитывая традиции и вопросы возвращения в США, ввести криозащитные вещества в головной мозг Материн, по словам Дрейка, было проще в Таиланде.
Аарон Дрейк:
Команда специалистов решила сделать это, не отделяя мозг от всего тела.
В данном случае пациента помещают на ледяную кровать, покрывают охлаждающими материалами и перезапускают сердце при помощи аппарата искусственного кровообращения. Применяется более десятка различных препаратов до начала откачивания крови из организма и замены ее медицинским антифризом.
Затем вскрывается грудная клетка для прикрепления основных кровеносных сосудов к машине, которая выкачивает оставшуюся кровь. После этого медленно понижают температуру тела на 1 градус в час. Через две недели тело достигает ультранизкой температуры минус 196 градусов.
Материн прошла через процедуру под названием «нейро», когда извлекают и сохраняют только мозг, а не все тело. Он сейчас находится в заполненном жидким азотом контейнере из нержавеющей стали с вакуумной изоляцией в Аризоне.
Но все еще остается вопрос: «Если научный прогресс шагнет достаточно далеко, то каким образом замороженное тело будет восстановлено?».
Аарон Дрейк:
Мы знаем, что можем восстановить небольшой орган, и вырастить новое сердце. Мы знаем, что можем произвести 3D-печать клеток и сердца. Так что в определенный момент нам придется восстановить все ее тело, или, по крайней мере, ее органы и соединить их вместе. В этом случае мы будем вынуждены пересадить ее мозг в новое тело.
Однако все большее число людей проявляют интерес к передовым технологиям.
Аарон Дрейк (для Motherboard):
Наш рынок растет. Молодое поколение больше привыкло к изменениям в технологиях. Для любой вещи, которую вы можете придумать, спустя шесть месяцев появится приложение. Молодое поколение видит все это и думает: «Почему бы и нет?» – они могут реализовать что угодно, так что, почему бы не сделать именно это? Они воспринимают все, как неизбежное явление.
Все это приносит спокойствие и служит некоторым утешением для семьи Материн после трагедии.
Нарират Наоваратпонг, мать Материн:
По крайней мере, ее жизнь и тело послужат во благо прогресса и науки. Нас утешает мысль, что она жива, хотя нас и разлучили.