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Наталья Жукова, главный государственный санитарный врач Минска, рассказала о работе ведомства

19 апреля 2015 16:03
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Новости Беларуси. Гость этого выпуска программы «Большой город» на СТВ – Наталья Жукова, главный государственный санитарный врач Минска.

Какая эпидемическая ситуация была зимой в Минске? Как мы ее пережили? Болели люди или нет? Как обстоят дела сейчас? Каковы результаты вакцинации населения?

Санитарное состояние города. Как часто санэпидемслужба проверяет общественные места, например, мелкие парикмахерские в районах Минска?

В магазине продают красивые, блестящие яблоки. Но чем это можно отмыть? Опасно ли это для здоровья?

Могу ли человек, обнаружив в сетке с апельсинами один подгнивший фрукт, отнести товар обратно в магазин? И вернут ли деньги или заменят ли ему этот товар?

Чем раньше мы начнем следить за своим здоровьем, тем лучше для нас самих. Говорят, что многие болезни тянутся еще со школьной скамьи, но не всегда сам ребенок понимает, что он делает правильно, а что нет?

Ответы на эти многие другие вопросы по теме вы найдете в этом сюжете программы «Большой город» на СТВ

# Здоровье # Наталья Жукова

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