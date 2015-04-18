Девочка Кайя шокировала маму заявлением, что она на самом деле мальчик

Новости Великобритании. Как и большинство мальчишек, он всегда предпочитал футбол куклам. Но Кай Виндзор родился девочкой. В возрасте трех лет он понял, что оказался в неправильном теле, пишет Daily Mail. Ребенка назвали Кайя. Она избегала традиционных девчачьих игрушек и гоняла в футбол во дворе. К 4 годам она отказалась носить платья, а в 6 лет захотела обрезать волосы и чувствовала себя неловко в окружении девочек. В 9 она, наконец, открыла правду своей матери, 37-летней Рейчел, сказав ей: «Я на самом деле мальчик». Сейчас, когда Каю 10 лет, он планирует пройти курс гормонального лечения, чтобы остановить половое созревание и не превратиться в девочку. Госпожа Виндзор из Челтнем, Глостершир: Когда Кайя была маленькой, она хотела играть только в мяч. У нее не было интереса к куклам, как у всех девочек, а тянулась прямиком к игрушкам мальчиков. Как только она пошла в школу, то хотела носить только брюки, как и другие мальчики. Вскоре после этого, я заметила, что Кайя краснела в присутствии девочек.

Кай не единственный, кто столкнулся с гендерными проблемами. С 2009 года среди детей в возрасте до 11 лет количество транссексуалов, обратившихся в национальные службы здравоохранения, увеличилось в четыре раза. Как и многие родители в подобной ситуации, госпожа Виндзор никогда не слышала о детях с подобными проблемами. Но мать-одиночка, которая торгует натуральным соком, сказала, что сотрудники начальной школы оказали Каю «потрясающую поддержку». С ним проводили консультации, когда его успехи в школе ухудшились, а затем решили всерьез заняться проблемой. Рейчел Виндзор: Они были единственными, кто предложил Каю пройти консультацию. Когда выяснилось, что он транссексуал, они направили письмо всем родителям с детьми его возраста. После этого сотрудники провели специальную лекцию, чтобы объяснить, кто такие транссексуалы и как с этим жить. И теперь даже создаются унисекс-туалеты, чтобы облегчить жизнь Кая и других детей, как он.

Когда Кай родился, не было внешних признаков, отличающих его от девочек. Мисс Виндзор, у которой также есть 16-летняя дочь Жасмин от предыдущих отношений, признается: «Когда Кай был маленьким, я наряжала его в платья и покупала много кукол. По мере того, как его светлые волосы отрастали, я заплетала их в косички. Мне никогда даже не приходило в голову, что он не будет таким же женственным, как его сестра». Рейчел Виндзор: Оглядываясь назад, кажется, Кай знал, что он был мальчиком. У него не было интереса к куклам, он предпочитал играть в футбол. И когда мы выходили гулять, он прямиком направлялся к отделам для мальчиков в магазинах и просил купить ему игрушки Человека-паука. В 7 лет, Кай захотел коротко постричься. Его оценки стали плохими, и позже он прошел консультацию в школе. Спустя несколько недель, его поведение улучшилось. В прошлом году он официально стал транссексуалом, однажды утром рассказав своей маме правду.