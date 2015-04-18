Девочка Кайя шокировала маму заявлением, что она на самом деле мальчик
Новости Великобритании. Как и большинство мальчишек, он всегда предпочитал футбол куклам. Но Кай Виндзор родился девочкой. В возрасте трех лет он понял, что оказался в неправильном теле, пишет Daily Mail.
Ребенка назвали Кайя. Она избегала традиционных девчачьих игрушек и гоняла в футбол во дворе. К 4 годам она отказалась носить платья, а в 6 лет захотела обрезать волосы и чувствовала себя неловко в окружении девочек. В 9 она, наконец, открыла правду своей матери, 37-летней Рейчел, сказав ей: «Я на самом деле мальчик».
Сейчас, когда Каю 10 лет, он планирует пройти курс гормонального лечения, чтобы остановить половое созревание и не превратиться в девочку.
Госпожа Виндзор из Челтнем, Глостершир:
Когда Кайя была маленькой, она хотела играть только в мяч. У нее не было интереса к куклам, как у всех девочек, а тянулась прямиком к игрушкам мальчиков. Как только она пошла в школу, то хотела носить только брюки, как и другие мальчики. Вскоре после этого, я заметила, что Кайя краснела в присутствии девочек.
Кай не единственный, кто столкнулся с гендерными проблемами. С 2009 года среди детей в возрасте до 11 лет количество транссексуалов, обратившихся в национальные службы здравоохранения, увеличилось в четыре раза.
Как и многие родители в подобной ситуации, госпожа Виндзор никогда не слышала о детях с подобными проблемами. Но мать-одиночка, которая торгует натуральным соком, сказала, что сотрудники начальной школы оказали Каю «потрясающую поддержку».
С ним проводили консультации, когда его успехи в школе ухудшились, а затем решили всерьез заняться проблемой.
Рейчел Виндзор:
Они были единственными, кто предложил Каю пройти консультацию. Когда выяснилось, что он транссексуал, они направили письмо всем родителям с детьми его возраста. После этого сотрудники провели специальную лекцию, чтобы объяснить, кто такие транссексуалы и как с этим жить. И теперь даже создаются унисекс-туалеты, чтобы облегчить жизнь Кая и других детей, как он.
Когда Кай родился, не было внешних признаков, отличающих его от девочек. Мисс Виндзор, у которой также есть 16-летняя дочь Жасмин от предыдущих отношений, признается: «Когда Кай был маленьким, я наряжала его в платья и покупала много кукол. По мере того, как его светлые волосы отрастали, я заплетала их в косички. Мне никогда даже не приходило в голову, что он не будет таким же женственным, как его сестра».
Рейчел Виндзор:
Оглядываясь назад, кажется, Кай знал, что он был мальчиком. У него не было интереса к куклам, он предпочитал играть в футбол. И когда мы выходили гулять, он прямиком направлялся к отделам для мальчиков в магазинах и просил купить ему игрушки Человека-паука.
В 7 лет, Кай захотел коротко постричься. Его оценки стали плохими, и позже он прошел консультацию в школе. Спустя несколько недель, его поведение улучшилось. В прошлом году он официально стал транссексуалом, однажды утром рассказав своей маме правду.
Рейчел Виндзор:
После того, как люди перестали воспринимать Кая, как девочку, он может быть простым маленьким мальчиком, которым хотел быть, он стал намного счастливее.
Кай теперь проходит курс гормональной терапии, чтобы остановить половое созревание. Если в 16 лет он захочет окончательно стать мужчиной, ему сделают хирургическую операцию по смене пола.
Рейчел Виндзор:
Было много слез. Трудно видеть, как ваш ребенок проходит через такое. Но что бы ни случилось, я всегда буду рядом, чтобы поддержать Кая. И сейчас я испытываю настоящее облегчение, когда, наконец, вижу его счастливым «в своем собственном теле».