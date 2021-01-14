Что такое «контролируемое лечение» и для кого его будут применять в Беларуси?

Новости Беларуси. Еще одно новое понятие – «контролируемое лечение». Назначать его будут пациентам с туберкулезом, ВИЧ, гепатитом C, рассеянным склерозом, которые вследствие злоупотребления алкоголем или еще по какому-то поводу забывают принять лекарство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь под наблюдением врача им регулярно будут выдавать медикаменты.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

То, чего еще пять лет назад мы не давали. Помощь бесплатную. Вы помните, как обсуждался тот же гепатит С, обсуждался рассеянный склероз. Сейчас эти заболевания входят в стандарты оказания медицинской помощи, которые оказываются на бесплатной основе, как и некоторые орфанные заболевания. Раньше мы не оказывали медицинскую помощь в этом направлении.