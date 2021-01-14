По каким критериям будет проходить экспертиза медучреждений Беларуси?

Соответствие к требованиям безопасности можно будет проверить по наличию аккредитации. Ее госмедучреждения должны будут получить в обязательном порядке.

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для того, чтобы его аккредитовать, конечно же, надо провести экспертизу качества оказываемой медицинской помощи. Это основные три положения. Это качество подготовки врача, который будет на определенных уровнях оказывать медицинскую, в том числе высокотехнологичную, помощь. Это оснащение учреждений здравоохранения на разных уровнях и то, в каком состоянии находится учреждение здравоохранения.