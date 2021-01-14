Дмитрий Пиневич: мы пошли перепрофилировать коечный фонд в обратную сторону – это греет меня как профессионала

Новости Беларуси. Президент держит ситуацию с коронавирусом на личном контроле. Потому продолжительную часть совещания 14 января посвятили именно этой теме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Я сегодня докладывал о том, что мы не тотально, но пошли перепрофилировать коечный фонд в обратную сторону: с инфекций – в работу на постоянной основе. В Минске второй родильный дом заработал, мы перестали госпитализировать в гинекологическую больницу. Аксаковщина, в которой был этап долечивания и реабилитации, наполовину перешла на раннюю реабилитацию пациентов после инсультов, операций на крупных суставах, операций на сердце. Это то, что греет меня как профессионала. Очень хочется заниматься той работой, которой мы занимались до пандемии.

В Могилеве, например, как раньше уже работают Могилевский областной госпиталь ветеранов и областной онкодиспансер, хотя специализированную помощь здесь полностью никогда не приостанавливали.