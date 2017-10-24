«Перекусы частые, но не между делом и от нечего делать»: как питаться дробно, но не спровоцировать диабет?

Новости Беларуси. Что нельзя делать перед забором крови, рассказали в программе «Теледоктор».

Наталья Романова, врач-эндокринолог эндокринологического отделения №2 УЗ «Городской эндокринологический диспансер» г. Минска:

Есть факторы риска, на которые мы можем и должны влиять, должны постараться что-то изменить. Это – переедание, еда на ночь, еда второпях, еда впопыхах, еда между делом, еда от нечего делать. То есть, всё, что является неправильным питанием. Перекус должен быть осознанным, продуманным.

Это – не конфета между делом.

И это – не бесконтрольный перекус перед экраном монитора. Да, перекусы частые, дробное питание, но не между делом и от нечего делать. То есть, здесь чёткая грань. Следующий момент – малоактивный образ жизни. Выйти на остановку раньше после работы, пройти пешком. Вечер субботний провести не перед телевизором, а одеться по погоде и пойти погулять по парку. Мне кажется, это и материально не накладно, и несложно для любого человека.