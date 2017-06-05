Рефлекторный массаж стоп: воздействие активных точек на организм человека

А вы в курсе, что на наших стопах находятся сотни уникальных точек – проекции многих внутренних органов, воздействуя на которые, мы можем улучшить самочувствие? О рефлекторном массаже знали еще в древнем Китае.

Только представьте! Высокорефлекторная стопа имеет около 70 тысяч окончаний нервов, 26 костей, 38 мышц и 56 связок. Наши подошвы ног, так же как и ладони, просто усеяны этими биоактивными точками, как на атласе. Чтобы изучить их и запомнить, понадобится немало времени. Однако, в упрощённой форме разделить ступню на зоны довольно просто. Так 1.Зона, которая начинается от кончиков пальцев и кончается на их основании, ответственна за голову и шею. 2.От подушечек пальцев примерно до середины свода стопы проходит область, которая отвечает за грудную клетку и руки.3.Зона брюшной полости от верха до малого таза проходит от середины свода стопы до линии, которую можно мысленно провести по ступне от одной щиколотки к другой.

Если нет возможности посещать специалиста, можно самостоятельно постигнуть азы «дзяо ань мо». Сперва стопы разогрейте в теплой ванночке и разомните . Приступаем к массажу. Смотрим и запоминаем.

Расположение и значение активных точек на обеих стопах идентично. Проекции парных органов находятся соответственно на правой и левой стопах. Но здесь есть один маленький нюанс.

Как и многие медицинские процедуры, рефлекторный массаж имеет ряд противопоказаний.

Уделяйте больше времени себе и своему здоровью!