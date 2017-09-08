Прямой эфир

Самые интересные рецепты солений от опытных хозяек

08 сентября 2017 09:12
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Консервированные овощи – отличное дополнение любого зимнего застолья. В нашей рубрике вы узнаете самые интересные рецепты солений от опытных хозяек.

Первым делом займемся маринадом, для этого томаты пропустим через блендер.

Перец и капуста – удачный  гастрономический союз. Чтобы они подружились, избавляем перчик от прежнего содержимого. В нашем случае главный герой сюжета оказался слишком уж внушительных размеров для того,  чтобы со всеми удобствами поселиться в банке. Пришлось принимать экстренные меры – разрезать его пополам. На дольки укладываем капусту и посыпаем солью.

На 800 гр. томатов по рецепту вам понадобится 6 зубчиков чеснока. Следом засыпаем полторы столовые ложки соли  и 2 сахара. Затем по 30 мл яблочного уксуса и подсолнечного масла.

# Здоровое питание # Здоровье # Фотофакт # Рецепты # Виктория Жуковская

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