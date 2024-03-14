Дистрофия сетчатки. Рассказываем о симптомах и методах лечения заболевания

Дистрофия сетчатки – это постепенное истончение и разрушение тканей сетчатки, которая отвечает за качество зрения и цветовосприятие. Если пустить проблему на самотек, это может обернуться серьезными осложнениями.

Яна Костюкович, врач-офтальмолог клиники «Мерси»:

В большинстве случаев периферические дистрофии сетчатки протекают бессимптомно и выявляются случайно при осмотре глазного дна. Редко проявляются жалобами на «мушки», плавающие помутнения в поле зрения, «молнии», сверкания при движении глазами. То есть человек попросту может и не знать о наличии изменений на глазном дне. Периферические дистрофии могут приводить к таким серьезным осложнениям, как разрывы и отслойка сетчатки, когда уже будет невозможно обойтись без большой операции.

Распознать дистрофию сетчатки не так просто. Симптомы патологии будут отличаться при разной степени выраженности и расположения дистрофии сетчатки. Обнаружить коварный недуг можно только в ходе тщательного обследования. Яна Костюкович:

Именно поэтому очень важно хотя бы раз в несколько лет проходить обследование с фундус-линзой. В нашей клинике данный метод обследования проводится практически всем пациентам в рамках комплексного осмотра и также выполняется как самостоятельная процедура.

Часто дистрофические изменения сетчатки сопровождают среднюю и высокую степени миопии. Дело в том, что при миопии увеличивается длина глазного яблока и сетчатка, выстилающая его внутреннюю поверхность, растягивается и истончается, что ведет к дистрофии. Лечение этого состояния происходит при помощи лазера. Яна Костюкович:

Лазерное лечение периферических дистрофий сетчатки проводится на лазерной установке. Во время воздействия лазерного излучения возможны небольшие ощущения покалывания внутри глаза. И само лечение занимает примерно 10-15 минут.