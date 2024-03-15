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Дешевле, чем новый телефон, и безболезненно. Офтальмолог рассказал о преимуществах лазерной коррекции зрения

15 марта 2024 07:01
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Прогресс не стоит на месте. Коррекция зрения при помощи лазера сегодня доступна каждому. Такая быстрая и безопасная процедура помогает навсегда избавиться от очков и линз.

Дешевле, чем новый телефон, и безболезненно. Офтальмолог рассказал о преимуществах лазерной коррекции зрения-1

Дмитрий Сузин, врач-офтальмолог клиники «Мерси»:
На сегодня лазерная коррекция зрения как высокотехнологичный, эффективный и комфортный метод является оптимальным способом восстановления зрительных функций при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. Опасение насчет безопасности и эффективности связаны обычно с тем, что пациенты не знакомы с методикой и часто путают ее с традиционной хирургической операцией.

Дешевле, чем новый телефон, и безболезненно. Офтальмолог рассказал о преимуществах лазерной коррекции зрения-4

Сразу после лазерной коррекции зрения пациент может отправляться домой. В первые минуты после процедуры возможен легкий дискомфорт – жжение, зуд, слезотечение и сухость. Паниковать не стоит. Эти неприятные ощущения пропадут уже через несколько часов, и зрение станет четким.

Дмитрий Сузин:
Любая процедура лазерной коррекции зрения длится менее 10 минут на оба глаза, непосредственное время работы нового немецкого лазера SCHWIND AMARIS всего полторы секунды на одну диоптрию, то есть за 15 секунд можно убрать близорукость в 10 диоптрий. Во время операции не требуется никакого наркоза, а благодаря каплям с анестетиком пациент не испытывает боли или неприятных ощущений во время проведения лазерной коррекции.

Дешевле, чем новый телефон, и безболезненно. Офтальмолог рассказал о преимуществах лазерной коррекции зрения-7

Уже через 2-3 дня после процедуры пациент может вернуться к работе. Однако в течение 10 суток не рекомендуется заниматься спортом и тяжелым физическим трудом, также нежелательно подвергать в это время организм большим нагрузкам. Если вы решили сделать лазерную коррекцию, ознакомьтесь с противопоказаниями, выбирайте только проверенных специалистов и надежную, хорошо оборудованную клинику.

Комплексный подход к диагностике и лечению пациента, повышенные требования к качеству услуг, инновации, доступность и своевременность медицинской помощи – визитная карточка медицинского центра «Клиника «Мерси».

Дмитрий Сузин:
Мы провели десятки тысяч успешных операций и можем утверждать, что в большинстве случаев лазер полностью исправляет дефекты рефракции, обусловленные астигматизмом, миопией или дальнозоркостью. На сегодня лазерная коррекция зрения является очень доступной и популярной операцией, новый iPhone точно стоит дороже, чем операция на оба глаза. Кроме того, регулярные заказы контактных линз в течение нескольких лет или покупка очков в дорогой оправе почти наверняка обойдутся не дешевле.

Дешевле, чем новый телефон, и безболезненно. Офтальмолог рассказал о преимуществах лазерной коррекции зрения-10

«Мерси» – крупнейший многопрофильный семейный медцентр, который предоставляет широкие возможности в области диагностики и лечения пациентов всех возрастов. «Мерси» – доверьте свое здоровье опытным профессионалам.

*На правах рекламы.

# Реклама # Здоровье # Яна Галуза

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