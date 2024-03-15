Дешевле, чем новый телефон, и безболезненно. Офтальмолог рассказал о преимуществах лазерной коррекции зрения

Прогресс не стоит на месте. Коррекция зрения при помощи лазера сегодня доступна каждому. Такая быстрая и безопасная процедура помогает навсегда избавиться от очков и линз.

Дмитрий Сузин, врач-офтальмолог клиники «Мерси»:

На сегодня лазерная коррекция зрения как высокотехнологичный, эффективный и комфортный метод является оптимальным способом восстановления зрительных функций при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. Опасение насчет безопасности и эффективности связаны обычно с тем, что пациенты не знакомы с методикой и часто путают ее с традиционной хирургической операцией.

Сразу после лазерной коррекции зрения пациент может отправляться домой. В первые минуты после процедуры возможен легкий дискомфорт – жжение, зуд, слезотечение и сухость. Паниковать не стоит. Эти неприятные ощущения пропадут уже через несколько часов, и зрение станет четким. Дмитрий Сузин:

Любая процедура лазерной коррекции зрения длится менее 10 минут на оба глаза, непосредственное время работы нового немецкого лазера SCHWIND AMARIS – всего полторы секунды на одну диоптрию, то есть за 15 секунд можно убрать близорукость в 10 диоптрий. Во время операции не требуется никакого наркоза, а благодаря каплям с анестетиком пациент не испытывает боли или неприятных ощущений во время проведения лазерной коррекции.

Уже через 2-3 дня после процедуры пациент может вернуться к работе. Однако в течение 10 суток не рекомендуется заниматься спортом и тяжелым физическим трудом, также нежелательно подвергать в это время организм большим нагрузкам. Если вы решили сделать лазерную коррекцию, ознакомьтесь с противопоказаниями, выбирайте только проверенных специалистов и надежную, хорошо оборудованную клинику. Комплексный подход к диагностике и лечению пациента, повышенные требования к качеству услуг, инновации, доступность и своевременность медицинской помощи – визитная карточка медицинского центра «Клиника «Мерси». Дмитрий Сузин:

Мы провели десятки тысяч успешных операций и можем утверждать, что в большинстве случаев лазер полностью исправляет дефекты рефракции, обусловленные астигматизмом, миопией или дальнозоркостью. На сегодня лазерная коррекция зрения является очень доступной и популярной операцией, новый iPhone точно стоит дороже, чем операция на оба глаза. Кроме того, регулярные заказы контактных линз в течение нескольких лет или покупка очков в дорогой оправе почти наверняка обойдутся не дешевле.