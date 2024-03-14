Педиатр: «Кашель – это симптом какого-то заболевания, поэтому лечить кашель неправильно»

Кашель считается защитной реакцией нашего организма. Он направлен на очищение дыхательных путей от так называемых раздражающих агентов. Это инородные тела, пыль и слизь, которая может образовываться во время заболевания.

Светлана Ильясевич, врач-педиатр медицинского центра «Кравира»:

Важно понимать, что кашель – это не болезнь. Кашель – это симптом какого-то заболевания, поэтому лечить кашель неправильно. Лечить нужно заболевание, которое вызывает этот кашель.

Кашель может быть и у абсолютно здорового ребенка. К примеру, если в комнате много пыли или сухой воздух. В таком случае следует позаботиться о микроклимате помещения. Светлана Ильясевич:

Чаще всего кашель у детей – это симптом вирусных инфекций. В таких ситуациях, как правило, кашель проходит сам, большое количество лекарств не нужно. Нужно ребенка поить, надо проветривать, увлажнять воздух. Порой этого вполне достаточно. На фоне некоторых вирусных инфекций могут возникать осложнения. Например, пневмония, отит, синусит, аденоидит. Тогда, конечно, лечение кашля будет заключаться в лечении этих осложнений.

Если кашель у вашего ребенка случается не только во времени вирусных инфекций, можно заподозрить аллергическую реакцию. Связана она с попаданием антигенов в дыхательные пути. Зачастую аллергический кашель имеет приступообразный характер, он может быть сухим или с выделением мокроты. В таком случае нужно срочно обратиться к аллергологу. Светлана Ильясевич:

Иногда причиной кашля могут быть заболевания, вообще не связанные с поражением дыхательных путей. То есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Например, рефлюксная болезнь, когда есть неправильная работа сфинктера, который находится между пищеводом и желудком, и заброс из желудка идет в пищевод и раздражает дыхательные пути. Из-за этого тоже может быть кашель. Лечить тут надо будет не препаратами от кашля, а лечить вместе с гастроэнтерологом заболевание желудочно-кишечного тракта.