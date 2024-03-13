Что такое астигматизм и когда он требует лазерной коррекции зрения? Объяснил врач-офтальмолог

Небольшой астигматизм присутствует практически у всех и не всегда требует коррекции. Но иногда без нее детали предметов и картина мира слишком искажены, что мешает выполнять повседневные задачи. Решаясь на операцию по замене хрусталика, можно убить сразу двух зайцев: избавиться не только от катаракты, но и от астигматизма.

Алеся Ржеусская, врач-офтальмолог клиники «Мерси»:

Астигматизм – это особенность оптической системы глаза, при которой из-за изменения формы роговицы или хрусталика теряется способность фокусировки. Человек видит мир размытым, без четких границ у предметов. В связи с тем, что лучи света, проходящие через оптические среды глаза, не фокусируются в единую точку на сетчатке.

Пациентам с астигматизмом, чтобы добиться качественного зрения, необходимо использовать сложные очки с цилиндрическими стеклами, однако это не всегда удобно. Алеся Ржеусская:

Благодаря разработке специальных искусственных хрусталиков для коррекции астигматизма мы можем помочь таким пациентам. Эти хрусталики называются торические, они могут быть монофокальные, то есть обеспечивать хорошее зрение на одном фокусном расстоянии. Как правило, пациенты выбирают хорошо видеть вдаль, а для близи рассматривают вариант ношения очков. Они могут быть мультифокальными, благодаря которым у пациента хорошее зрение вдаль, на среднем расстояние и вблизи, 30 сантиметров.

Также торические хрусталики могут быть с технологией EDOF. Новинка обеспечивает хорошее зрение для дали и 60 сантиметров вблизи. Чем такая операция отличается от обычной замены хрусталика? Алеся Ржеусская:

В данном случае мы выполняем факоэмульсификацию катаракты через тот же микропрокол в 2,2 миллиметра. При помощи ультразвука мутный хрусталик превращается в эмульсию и вымывается из глаза, а уже в глаз имплантируется искусственный прозрачный хрусталик через тот же микропрокол. Далее торический искусственный хрусталик позиционируется в нужном меридиане по зрительной оси.