Сахарный диабет может привести к проблемам со зрением. Офтальмолог рассказала подробно

Сахарный диабет – проблема всех возрастов и народов. Страшен диабет не только тем, что контролировать его течение следует постоянно, но и осложнениями. Например, он может привести к серьезным проблемам со зрением.
Сахарный диабет – проблема всех возрастов и народов. Страшен диабет не только тем, что контролировать его течение следует постоянно, но и осложнениями. Например, он может привести к серьезным проблемам со зрением.
Ирина Фукалова, врач-офтальмолог клиники «Мерси»:
Сахарный диабет влияет на зрения двумя путями. Сахарный диабет может вызывать заболевание сетчатки, и сахарный диабет может вызывать заболевание хрусталика и роговицы. При заболевании сетчатки первое – это диабетическая ретинопатия.
Такое заболевание делится на три стадии: на первой появляются микроаневризмы и пациент не замечает никаких изменений в остроте своего зрения. Далее могут появиться кровоизлияния. Третья стадия характеризуется появлением новообразованных сосудов и в последствии приводит к сильным кровоизлияниям в глаз.
Ирина Фукалова:
Для того чтобы этого не происходило, пациент с сахарным диабетом должен осматриваться. В первый раз он должен осматриваться офтальмологом, как только выявили заболевание, чтобы понять, есть поражение сетчатки или нет и на какой стадии находится пациент. К сожалению, пациенты могут самостоятельно не заметить изменений, которые есть в остроте зрения, либо искажений, которые имеются в поле зрения, которые могут служить признаками, например, усталости.
Также сахарный диабет поражает хрусталик. И появление катаракты лишь осложнит течение сахарного диабета. Проявляется затуманенностью глаза, плохим самочувствием в ночное время.
Ирина Фукалова:
При повышении сахара в крови у диабетиков свыше восьми миллимоль на литр, к сожалению, поражается наша сетчатка. Вызываются ее отеки, кровоизлияния на глазном дне. Также играет высокую роль в поражении сетчатки артериальное давление, то есть пациент должен следить не только за уровнем своего гликированного гемоглобина, а также за уровнем артериального давления и уровнем холестерина в крови.
За пациентом с сахарным диабетом стоит командная работа офтальмолога, кардиолога и эндокринолога. Такой пациент обязательно должен проверять остроту зрения, авторефрактокератометрию, измерять внутреннее давление, осматривать глазное дно. Технологии в обследовании не стоят на месте.
Ирина Фукалова:
Оптическая когерентная томография с функцией ангиографии может позволить полностью посмотреть, есть ли микроаневризмы, кровоизлияния на глазном дне, на какой стадии находится пролиферация.
Это дает возможность отслеживать не только само заболевание и его течение, но эта функция важна и при лечении таких пациентов. Помогут в этом случае и инъекции.
Ирина Фукалова:
Лечение при помощи препаратов анти-VEGF в терапии. Анти-VEGF в терапии – это инъекции препарата внутрь глаза. Они совершаются при помощи инсулинового шприца. Лекарство вводится непосредственно внутрь глаза. Пациент поворачивает глаз. Доктор находит участок склеры без сосудов, вводит иглу внутрь глаза, инъецирует препарат, удаляет иглу, и пациент уходит домой.
Для поддержания здоровья глаз у пациентов с сахарным диабетом необходимо тщательное наблюдение. Если у больного не найдено никаких повреждений, то он наблюдается один раз в год, в противном случае, в зависимости от стадии осложнений, пациент должен посещать офтальмолога либо раз в три месяца, либо раз в полгода. Не забывайте о своем здоровье.
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