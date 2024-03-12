Сахарный диабет может привести к проблемам со зрением. Офтальмолог рассказала подробно

Сахарный диабет – проблема всех возрастов и народов. Страшен диабет не только тем, что контролировать его течение следует постоянно, но и осложнениями. Например, он может привести к серьезным проблемам со зрением.

Ирина Фукалова, врач-офтальмолог клиники «Мерси»:

Сахарный диабет влияет на зрения двумя путями. Сахарный диабет может вызывать заболевание сетчатки, и сахарный диабет может вызывать заболевание хрусталика и роговицы. При заболевании сетчатки первое – это диабетическая ретинопатия.

Такое заболевание делится на три стадии: на первой появляются микроаневризмы и пациент не замечает никаких изменений в остроте своего зрения. Далее могут появиться кровоизлияния. Третья стадия характеризуется появлением новообразованных сосудов и в последствии приводит к сильным кровоизлияниям в глаз. Ирина Фукалова:

Для того чтобы этого не происходило, пациент с сахарным диабетом должен осматриваться. В первый раз он должен осматриваться офтальмологом, как только выявили заболевание, чтобы понять, есть поражение сетчатки или нет и на какой стадии находится пациент. К сожалению, пациенты могут самостоятельно не заметить изменений, которые есть в остроте зрения, либо искажений, которые имеются в поле зрения, которые могут служить признаками, например, усталости.

Также сахарный диабет поражает хрусталик. И появление катаракты лишь осложнит течение сахарного диабета. Проявляется затуманенностью глаза, плохим самочувствием в ночное время. Ирина Фукалова:

При повышении сахара в крови у диабетиков свыше восьми миллимоль на литр, к сожалению, поражается наша сетчатка. Вызываются ее отеки, кровоизлияния на глазном дне. Также играет высокую роль в поражении сетчатки артериальное давление, то есть пациент должен следить не только за уровнем своего гликированного гемоглобина, а также за уровнем артериального давления и уровнем холестерина в крови.

За пациентом с сахарным диабетом стоит командная работа офтальмолога, кардиолога и эндокринолога. Такой пациент обязательно должен проверять остроту зрения, авторефрактокератометрию, измерять внутреннее давление, осматривать глазное дно. Технологии в обследовании не стоят на месте. Ирина Фукалова:

Оптическая когерентная томография с функцией ангиографии может позволить полностью посмотреть, есть ли микроаневризмы, кровоизлияния на глазном дне, на какой стадии находится пролиферация. Это дает возможность отслеживать не только само заболевание и его течение, но эта функция важна и при лечении таких пациентов. Помогут в этом случае и инъекции.