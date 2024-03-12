Гирсутизм – избыточный рост волос на теле женщины. Почему косметического удаления недостаточно?

До 10 % женщин в мире страдают от гирсутизма. Для такого состояния характерен как избыточный, так и аномальный рост волос на теле. Зачастую такую проблему женщины считают исключительно косметической и не обращаются к врачу. Однако активный рост нежелательных волос может говорить о серьезных нарушениях.

Светлана Иванченко, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Избыточный рост волос мы отмечаем в так называемых гормонозависимых зонах. Это, например, грудная клетка, также наличие лишних волосков на спине, бедрах, лице, особенно щеки, подбородок, шея. Все эти зоны являются так называемыми гормонозависимыми. То есть в норме их там у женщин быть не должно. Учитываются следующие факторы: наша конституция. У кого-то такой тип оволосения является нормальным. Генетические особенности тоже учитываются (семейные, этнические нюансы). Но избыточное оволосение может появляться и при очень серьезных заболеваниях, в частности заболеваниях эндокринной системы.

В наших волосяных фолликулах развиваются два типа волос: пушковые, в которых нет кератинового стержня, и терминальные – самые жесткие. С таким симптомом у женщины может развиваться бесплодие, ожирение или гипотериоз. Зачастую гирсутизм связан с избытком мужских половых гормонов. Светлана Иванченко:

Мы обязательно сопоставляем и другие факторы, на которые влияет избыточная продукция гормонов. Это, например, избыточная жирность кожи, также акне. Не какие-то единичные несовершенства, а именно групповые высыпания. На характер избыточного оволосения важно обращать внимание. Это не единичные волоски, которые в норме с возрастом могут появляться на теле. Это их групповой характер, затрагивание нескольких зон, а не какой-то одной.

У женщин с диагностированным гиртусизмом могут формироваться серьезные психологические проблемы, которые часто приводят к депрессивным состояниям. Лечение такого недугом занимает много времени, а сокращение роста волос можно наблюдать только спустя полгода. Светлана Иванченко:

В легкой степени, когда у нас есть какие-то единичные волоски на 1-2 зонах, это решается косметически, если, конечно, врач-эндокринолог не выявил у вас какой-либо патологии, из-за которой это могло произойти. Но если все это начало сопровождаться другими кожными появлениями, увеличением массы тела, нарушением артериального давления, отложением жировой клетчатки не по женскому типу, а больше клетчатка начала откладываться в верхней части туловища, на животе, нижняя часть лица. Это все требует скорейшего обращения к эндокринологу для раннего выявления заболеваний, которые потом могут привести к более серьезным последствиям, чем косметические.