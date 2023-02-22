«Очередей нет». Как быстро и качественно позаботиться о своём здоровье?

Один день, который может надолго решить вопрос здоровья или даже спасти жизнь. Уникальная возможность пройти необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о деталях и методиках диспансеризации. Екатерина Забенько, СТВ:

Почему появилась такая необходимость на законодательном уровне всех людей пригласить так тщательно следить за своим здоровьем? И государство это спонсирует.

Ирина Болдырева, главный врач 11-й городской поликлиники Минска:

Отмечается рост болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, сахарного диабета, особенно II типа, хронических обструктивных болезней легких. Введение диспансеризации по-новому способствует обращению особого внимания на эти основные хронические неинфекционные заболевания. Когда провели диспансеризацию, выявили факторы риска, мы тут же в соответствии с клиническими протоколами начинаем медицинское наблюдение и лечение данного пациента. Поэтому государство в полном объеме взяло на себя такую ответственность, и этот момент очень отразился на новом постановлении Министерства здравоохранения, где четко эти механизмы урегулированы. Понятным языком написано, где диспансеризация начинается, где она заканчивается, что в последующем медицинскому работнику с пациентом, у которого выявлены те или иные факторы риска, делать. Екатерина Забенько:

Диспансеризация проходит абсолютно во всех поликлиниках Минска и, наверное, по всей Беларуси. Скажите, можно ли самостоятельно регулировать этот процесс? Может ли сам человек решить, когда ему прийти на такое обследование: хочу сегодня и прямо сейчас либо отложу на потом?

Ирина Свороб, главный врач 32-й городской клинической поликлиники Минска:

Совершенно верно. Диспансеризация – это плановое мероприятие. Соответственно, я могу выбрать любой день, когда я могу, любое время, когда я хочу, и записаться. Причем я могу записаться с помощью интернета, я могу позвонить в поликлинику и записаться, я могу прийти и сразу обратиться в стол справок или в регистратуру, записаться на то время, когда я хочу пройти. Екатерина Забенько:

А сотрудники поликлиники сами обзванивают своих пациентов? Ирина Свороб:

Конечно, у каждого на своем участке есть план пациентов, которые подлежат диспансеризации. Обзвон, как правило, совершают средние медицинские работники, в соответствии с этим планом приглашают пациентов. Кроме того, диспансеризацию проводим не только в поликлинике. Частично диспансеризация проводится на дому пациентам, которые нетранспортабельные, которые не могут прийти в поликлинику. К ним приходят медицинские работники, проводят анкетирование, обследования, которые необходимо выполнить по результатам анкетирования. Екатерина Забенько:

К примеру, я пришла планово к врачу по каким-то своим вопросам и хочу одномоментной пройти диспансеризацию. Это возможно?

Анна Шелухина, врач общей практики 6-й центральной районной клинической поликлиники Ленинского района Минска:

Конечно, это возможно. Сидя у меня на приеме, вы можете заполнить анкету, которую я проанализирую, скажу своей медсестре выдать определенные направления на определенные клинико-лабораторные обследования. Екатерина Забенько:

У всех есть какие-то свои планы. У кого-то работа, кому-то тяжело добираться до поликлиники. Можно ли этот график отрегулировать так, чтобы это было удобно каждому человеку? Ирина Болдырева:

В соответствии с теми изменениями, которые планируются быть внесены в Трудовой кодекс, они сейчас на рассмотрении находятся. Диспансеризация в возрасте от 18 до 39 лет должна быть проведена в один день. Если мы как врачи видим отклонения в состоянии здоровья пациентов в части жалоб, наличия медицинских показаний, по результатам проведенных исследований видим, что у него есть фактор риска, мы в кабинете диспансеризации осуществляем запись этого пациента на прием к врачу общей практики. На этом этап диспансеризации у нас закончился. Екатерина Забенько:

Я так понимаю, принципиальный момент – пройти диспансеризацию за один день. И на этом делается акцент. Екатерина Забенько:

Я знаю, что вы даже замеряли хронометраж. Вы вкладываетесь в это время. Что может измениться, чтобы сделать более широкое обследование? Ирина Болдырева:

Мы провели хронометраж рабочего времени при проведении диспансеризации. На начальных этапах это было длительное время, около 20 минут на одного человека. Но это для нас было новое мероприятие, мы к нему подошли серьезно, отработали каждый шаг своих медработников, каждый механизм до автоматизма. Сегодня проведение диспансеризации и анкетирования у нас занимает 10 минут. В среднем 15 минут – это уже долго. Медработники все делают очень быстро.

Екатерина Забенько:

Это не в ущерб качеству? Ирина Болдырева:

Абсолютно нет. Екатерина Забенько:

Не получается ли эффекта конвейера? Ирина Болдырева:

Нет. Потому что в схеме проведения диспансеризации помимо анкетирования имеются измерение роста, веса, окружности талии, измерение артериального давления. Эти все моменты проводятся при любом медосмотре. Мы это делали и раньше. Соответственно, конвейера нет. Тем более диспансеризация проводится в двух группах диспансерного наблюдения: 18-39, 40 и старше. Первая группа должна выполнить эти мероприятия раз в три года. Вторая – ежегодно. Конвейера нет, это плановые процедуры. Екатерина Забенько:

А очередей не возникает? Ирина Свороб:

Очередей нет, так как каждое учреждение продумало, сколько ему нужно кабинетов, чтобы охватить подлежащее население. Екатерина Забенько:

Сколько кабинетов диспансеризации в принципе в поликлиниках, сколько необходимо, на ваш взгляд? И не должны ли они оснащаться диагностическим оборудованием, чтобы ускорить процесс? Ирина Болдырева:

Кабинетов от одного до трех, в зависимости от количества обслуживаемого населения той или иной организации здравоохранения. Предусмотрено оснащение кабинета диспансеризации теми изделиями медназначения, которые необходимы, чтобы провести диспансеризацию в полном объеме.

Екатерина Забенько:

Было бы удобно прийти в кабинет, если какие-то дополнительные обследования нужны, сделать их сразу. Ирина Свороб:

Мы не будем забывать, что диспансеризация – это диспансеризация, это определенный объем обследований. А вот медосмотр и меднаблюдение врачом – это уже совершенно другая история. Когда мы проводим медосмотр врачом – это меднаблюдение, направленное на выявление заболевания, на наблюдение, на лечение, на диагностику. Вот там нужны уже определенные другие обследования. Что касается диспансеризации, это определенный набор обследований. Почему мы говорим, что у нас не конвейер? Мы четко определяем, что 15 минут и все. Потому что здесь не нужен дополнительный мыслительный процесс по постановке диагноза. По результатам анкетирования мы сказали: фактор риска такой-то, и вам нужно это и это, все. Здесь все четко и ясно. А вот далее меднаблюдение проводится врачом. Здесь уже включается критическое мышление врача. Здесь дополнительные методы обследования. Екатерина Забенько:

Это уже не диспансеризация. Это мы пошли к врачу, доктор нами занимается, выдает какие-то дополнительные направления к более узким специалистам? Ирина Болдырева:

По результатам тех анализов, которые были сданы в рамках диспансеризации, врач общей практики оценит, что ему дальше, в рамках клинических протоколов. Екатерина Забенько:

Пациенту в эти нюансы, наверное, вникать не нужно. Они попадают в руки врачей, специалистов, и дальше уже их регулируют, куда им идти, к кому обращаться. Ирина Свороб:

Мы говорили ранее, что диспансеризация закончится тем, что пациент выполнит определенные обследования и будет записан к врачу-специалисту. И дальше уже пойдет меднаблюдение.