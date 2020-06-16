Открываем купальный сезон: сколько можно находиться в воде?

Сколько времени можно проводить в воде в начале сезона, рассказали в программе «Большой город».

Ровный загар: как и во сколько его получить? Вот что говорит врач

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:

Дата далеко не майская, у нас принято в мае где-то начинать купаться. В этом году это всё значительно позже. И если водоёмы закрытые, они, наверное, всё-таки, прогреваются быстрей. Закрытые, в плане – озеро, пруд. Если же мы говорим про реку, то там вода, в принципе, не прогревается никогда.

И, конечно, желательно в сегодняшней ситуации ещё избегать, по крайне мере, долгого нахождения в воде. Всё-таки, вода ещё не настолько комфортная, не настолько безопасная для нашего организма – заболеть, в принципе, возможно.

Илона Волынец, СТВ:

Сколько для первого раза можно в воде поплавать?