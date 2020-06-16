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Открываем купальный сезон: сколько можно находиться в воде?

16 июня 2020 14:03
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Сколько времени можно проводить в воде в начале сезона, рассказали в программе «Большой город».  

Ровный загар: как и во сколько его получить? Вот что говорит врач

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска: 
Дата далеко не майская, у нас принято в мае где-то начинать купаться. В этом году это всё значительно позже. И если водоёмы закрытые, они, наверное, всё-таки, прогреваются быстрей. Закрытые, в плане – озеро, пруд.  Если же мы говорим про реку, то там вода, в принципе, не прогревается никогда.

И, конечно, желательно в сегодняшней ситуации ещё избегать, по крайне мере, долгого нахождения в воде. Всё-таки, вода ещё не настолько комфортная, не настолько безопасная для нашего организма – заболеть, в принципе, возможно.

Илона Волынец, СТВ:
Сколько для первого раза можно в воде поплавать?

Открываем купальный сезон: сколько можно находиться в воде?-1

Александр Жинко: 
Здесь можно говорить о минутах. Минуты 2-3, 5. Выйти, на хорошем солнце отогреться. Ну и как-то можно это повторять. То есть не сидеть в воде часами, что, в принципе, бывает: и по 20 минут, и по 30, и по часу.

# Отдых # Здоровье # Александр Жинко # Илона Волынец

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