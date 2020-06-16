«Помогает избавиться от отёчности, улучшить цвет кожи». Делаем пять простых упражнений для лица

Максимум упорства и никаких вмешательств. В последнее время все чаще продвинутые красавицы прокачивают не только свое тело, но и лицо в буквальном смысле слова. Фейс-фитнес или волшебная гимнастика улучшает состояние кожи, разглаживает морщины и подтягивает овал лица.

Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог:

Данная методика помогает нам избавиться от отечности, от застойных явлений на лице, улучшить качество и цвет кожи, повысить тургор, избавить от каких-то неприятных, негативных намечающихся возрастных изменений.

Заниматься фейс-фитнесом можно в любом месте и в любое время. Перед тем, как приступить к гимнастике, важно подготовить лицо – очистить и увлажнить кожу. Первые тренировки специалисты советуют проводить строго по инструкции и перед зеркалом. Екатерина Карпилович:

Правильная осанка – это основное, самое главное, о чем нужно помнить. Изменение шейного угла, вот посмотрите, как я сижу сейчас, изменяет тургор кожи и положение наших мышц.

Ваш позвоночник – это прямая линия. Вытяните макушку вверх, опустите плечи вниз, лопатки прижимайте слегка к позвоночнику. Делайте такое упражнение – вытягивайтесь 20 раз.

Следующее упражнение – для укрепления подъязычных мышц. Очень многих беспокоит второй подбородок и с возрастом эта зона, конечно, становится менее четкой. Корень языка прижимайте к небу, должно получаться втягивание подъязычной зоны.

Следующее упражнение хорошо для улучшения лимфотока, цвета кожи лица и уменьшения отечности. Берем ладонь и такими движениями от центра к периферии, потом сверху вниз повторяем. Делаем очень нежно, чтобы не было никаких кожных заломов в момент процедуры.

Упражнение для укрепления лицевых мышц. Подушечки пальцев ставим на скулы, в этот момент будем открывать рот вниз достаточно спокойно и прищуриваться. Движение такое.

Все движения лучше делать перед зеркалом, чтобы не было в момент движения никаких дермальных заломов.

Одно из моих любимых упражнений, помогающих проснуться быстро утром, усилить кровоток волосистой части головы – это расческа. Берем пальцы и достаточно интенсивно прочесываем снизу к центральной верхней части кожу головы. Продолжаем это движение в течение 2-3 минут. Данное упражнение помогает усилить кровоснабжение волосистой части головы и тем самым укрепить волосяную луковицу.