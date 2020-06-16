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Ровный загар: как и во сколько его получить? Вот что говорит врач

16 июня 2020 13:45
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Как загорать правильно, рассказали в программе «Большой город»

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Ровный загар: как и во сколько его получить? Вот что говорит врач-1

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска: 
Наиболее благоприятное время для загара – это часов с 8 до 11-12. Понятно, что с 8, если позволяет. Потому что в наших условиях, может быть, в 8 и не очень-то ещё тепло. И, соответственно, потом где-то после 16, часов до 18. Загорать желательно не на открытом солнце.

Почему-то все думаем, что это должно быть палящее открытое солнце. Хотя загорать под рассеянным солнечным светом – на самом деле, абсолютно спокойно можете загорать, будет всё то же самое.

И будет более равномерный загар, и находиться на этом солнце можно больше.

# Отдых # Здоровье # Александр Жинко

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