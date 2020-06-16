Ровный загар: как и во сколько его получить? Вот что говорит врач

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:

Наиболее благоприятное время для загара – это часов с 8 до 11-12. Понятно, что с 8, если позволяет. Потому что в наших условиях, может быть, в 8 и не очень-то ещё тепло. И, соответственно, потом где-то после 16, часов до 18. Загорать желательно не на открытом солнце.

Почему-то все думаем, что это должно быть палящее открытое солнце. Хотя загорать под рассеянным солнечным светом – на самом деле, абсолютно спокойно можете загорать, будет всё то же самое.

И будет более равномерный загар, и находиться на этом солнце можно больше.