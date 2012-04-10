От укусов первых клещей в Беларуси пострадали около 50 человек, почти половина из них – дети

Новости Беларуси. В стране от укусов первых клещей уже пострадали около 50 человек, почти половина из них – дети. По сравнению с мартом прошлого года число пострадавших увеличилось почти в десять раз.

Специалисты отмечают, что в этом году насекомые «проснулись» на десять дней раньше. Случаи укусов уже зарегистрированы во всех регионах Беларуси. Первые пострадавшие появились в Брестской области.

Большинство клещей в нашей стране безвредны. Однако некоторые могут переносить энцифалит и болезнь Лайма. Поэтому важно даже после извлечения паразита, показаться врачу самому и показать клеща. Часто симптомы энцифалита могут походить на простую мигрень.

Многие скоро откроют сезон пикников, и медики призывают соблюдать меры предосторожности при посещении леса. Необходимо надевать одежду светлых тонов, максимально закрывающую тело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.