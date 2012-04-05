Новости Беларуси. Белорусские эпидемиологи рекомендует туристам перед выездом в жаркие страны сделать прививки и советуют в первую очередь обращать внимание на вакцинацию от традиционных, а не экзотических инфекций.

Далеко не во всех странах, популярных у туристов, благополучная ситуация по дифтерии, кори, столбняку. В зоне риска и страны, где качество питьевой воды не всегда соответствует нормам. Оптимальной является вакцинация за 2-3 недели до поездки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.