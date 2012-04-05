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Белорусские эпидемиологи рекомендует туристам перед выездом в жаркие страны сделать прививки

05 апреля 2012 06:24
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Новости Беларуси. Белорусские эпидемиологи рекомендует туристам перед выездом в жаркие страны сделать прививки и советуют в первую очередь обращать внимание на вакцинацию от традиционных, а не экзотических инфекций.

Далеко не во всех странах, популярных у туристов, благополучная ситуация по дифтерии, кори, столбняку. В зоне риска и страны, где качество питьевой воды не всегда соответствует нормам. Оптимальной является вакцинация за 2-3 недели до поездки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Здоровье

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