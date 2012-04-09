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В Минской области от укусов клещей в марте пострадали 8 человек. 3 из них – дети

09 апреля 2012 06:30
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Новости Беларуси. Весна не особо радует белорусов солнечными днями и теплом, тем не менее, в стране уже появились первые жертвы клещей. Так, только в Минской области от укусов кровососов в марте пострадали 8 человек. Из них – 3 ребенка.

С подобной проблемой к медикам в прошлом году в регионе обратились более 7 тысяч человек. Были случаи заражения клещевым боррелиозом и энцефалитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с приближением сезона активного отдыха эпидемиологи советуют при посещении лесов проявлять бдительность и осторожность. Необходимо надевать головные уборы и закрытую одежду, держаться подальше от кустарников и высокой травы. А при возвращении из леса внимательно осмотреть свое тело и одежду.

# Здоровье # Укусы клещей

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